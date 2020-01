Ferner Osten heute früh verunsichert - schlägt auf Europa durch - vorerst Treten an Ort?

China/USA – «Kleiner Deal» in Washington unterzeichnet. Den grossen Deal will Trump in Peking mit Xi Jinping besprechen und abschliessen. Nach dem WEF will er «zügig» nach Peking aufbrechen. Und dort (nur) mit Präsident Xi Jinping verhandeln. Wenn er sich da nur nicht täuscht! Die Chinesen wollen zuerst abwarten, wie er sich mit den Tarifen verhält. Und da bockt Trump wiederum. Verzwickte Lage, die die Chinesen im Blick auf die US-Präsidentschaftswahlen zielgerichtet ausnützen werden. «Die Schlacht ist noch lange nicht geschlagen» lässt ein hoher chinesischer Diplomat aus dem Gefolge privatim Korrespondenten wissen. Solche Leaks sind klar auf höchste Pekinger Weisung erfolgt. Was heisst, dass Trump sich auf einen «langen chinesischen Marsch» gefasst machen kann…

Wall Street – Dow Jones erstmals über 29 000 geschlossen. S&P auf Rekordkurs 3289.29. Die Lust zum Weiterspurten hält sich aber vorerst in Grenzen. Misstrauen der Farmer, ob die Chinesen auch wirklich sofort mit Käufen einsetzen. Ungewöhnlich, dass die Sojanotierungen in Chicago unter dem Vortag sind ohne grosse Abschlüsse (Kurs 928 minus 13!). Weizen und Baumwolle gleichfalls leichter!

Impeachment – Demokraten haben Impeachment-Verfahren im Senat deponiert. Start zur Schlammschlacht?

Bossard – Baader Helvea senkt auf 140 (160) abbauen!

Adecco - Oddo BHF geht auf 71 (50) kaufen!

BKW – Baader Helvea 103 (90) kaufen!

UBS – Kepler Cheuvreux 14.540 (12.50) kaufen.

Lindt & Sprüngli PS – Vontobel 7500 (7000) halten.

Novartis – Barclays passt auf 85 (80) an. Bleibt aber bei untergewichten! Credit Suisse 96 (90) neutral.

Roche GS – Barclays 365 (350) übergewichten, Credit Suisse passt auf 340 (315) an, bleibt aber neutral.

Lonza – Credit Suisse 400 (365) übergewichten.

Bitcoin – 8667 (8859/8588).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai minus 0,5pc! Seoul plus 0,8pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9647, Euro 1.0754, CNY 6.8909, Gold 1553, Silber 17.90, Erdöl 64.36.

Vorbörse – SMI hält sich vorerst gut: einzig Geberit minus 1,7pc Inficon minus 3,9pc (schwache Zahlen), Partners Group plus 0,9pc, AMS plus 0,6pc, restliche Titel gehalten, aber jetzt schon wieder grosse Volatilität.

Tendenz - Footsie plus 7 Punkte, DAX plus 33 Punkte, CAC plus 8 Punkte. SMI vorbörslich plus 6 Punkte, Dow Jones Futures plus 43 Punkte.