Flotter Wochenstart angesagt - Volumen sollte anschwellen!

Wall Street II - Der "Godfather" der technischen Aktienanalyse Ralph Acampora, ist extrem bullish: "I am so bullish I have to sit down and calm down" - Ich bin so fest gestimmt, dass ich mich hinsetzen muss, um mich zu beruhigen!" Er sieht den Dow Jones Index kurzfristig auf 25 900 und im Laufe des Jahres bis auf 28 700 steigen! Am Freitag alle drei Indices auf neuem Höchststand!

Korea - Schon morgen Gespräche Nord und Süd - Teilnahme Nordkorea an den Olympischen Spielen? Und weitere gegenseitige Annäherungsversuche! Markt in Seoul hin und her gerissen.

Deutschland - Ab heute bundesweite Warnstreiks im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie: IG Metall!

UBS - Will die Mehrheit am Joint-Venture in China kaufen. Zeigt, dass weiter voll auf China gesetzt wird!

Nestlé - Hershey und Ferrero haben Festangebote für das US-Süsswarengeschäft unterbreitet. "Die beiden Branchenriesen, das tönt gut" sagt uns ein Investmentbanker. Nestlé vorbörslich plus 19 Rappen.

Givaudan - Wichtige Aromen-Division wird mit Louie D’Amico neu besetzt, bisher Chef der Aromen in den USA. Bernstein setzt Givaudan auf unterdurchschnittlich (marktgewichtet) 1900 (1970).

Roche - Hat mit GE Healtcare eine Partnerschaft bei der digitalen Diagnostik vereinbart! Wichtige Weichenstellung!

Swatch - Notenstein La Roche geht auf 420 (400) kaufen.

Forbo - UBS geht auf 1760 (2640).

Clariant - Bernstein Research geht auf unterdurchschnittlich 1 9.10 (19.40).

Metall Zug - Cheuvreux erhöht auf 4000 (3800) halten.

London - Premierministerin May soll heute ihr Kabinett umbilden. Neuer Anlauf für festgefahrene Brexit-Verhandlungen?

Ferner Osten - Tokio geschlossen, "Tag der Volljährigkeit", Hongkong minus 0,1pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 0,1pc. Dollar 0.9761, Euro 1.1724, CNY 6.4885, Gold 1310, Silber 17.15, Erdöl 67.77.

Optionen/Vorbörse - Heute erstmals alle Händler und Anleger wieder aus den Feiertagen zurück. Händler festgestimmt, melden breitgestreute Käufe "an allen Fronten". Besonders: Roche, Swatch, ABB. Einzig einige Abgaben bei Givaudan!

Tendenz - Footsie Punkte plus 13 (Regierungsumbildung heute?), DAX plus 65 Punkte, CAC plus 66 Punkte. SMI vorbörslich plus 35 Punkte.