Freundlich - aber noch ohne Zug!

Georg Fischer - 1.Hj: Weiter auf Wachstumskurs. Umsatz plus 7pc auf 1,99 Milliarden Franken, Gewinn plus 12pc auf 122 Millionen Franken. Weiterhin sehr optimistisch fürs ganze Jahr.

Landis & Gyr - Nachfrage weiterhin ungestüm. Preisspanne von ist von 70 bis 82 jetzt auf 78 bis 82 erhöht worden. Emissionsinsider sehen gar 80-82, einige gar 82 als Emissionspreis möglich. Zeichnungsfrist läuft bis morgen Donnerstag, erster Handel am Freitag!

Novartis - Bernstein Research 95 (94) überdurchschnittlich. SG Securities 91 (90) kaufen!

Lonza - Jefferies geht auf 275 kaufen von 185 (halten)!

Swatch - Goldman Sachs erhöht auf 302 (294), gibt sich aber neutral.

Kühne & Nagel - Goldman Sachs 147 (148) mit Verkaufsempfehlung!

Mexiko - Standard & Poor’s erhöht Rating von BBB+ Ausblick negativ auf BBB+ Ausblick stabil! Erster Schritt für weitere Verbesserungen. Klares Zeichen, dass Mexikos Wirtschaft sich - trotz anhaltendem Druck durch die USA - weiter erholt und gestärkt dasteht. Und immer noch ohne Mauer!

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,4pc, Schanghai plus 0,8pc, Seoul unverändert, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,8pc. Dollar 0.9559, Euro 1.1025, CNY 6.7562, Gold 1241, Silber 16.25, Erdöl 48.64.

Optionen/Vorbörse - gute Grundstimmung, Fischer gesucht, etwas Lonza, alle SMI-Titel leicht im Plus, aber noch wenige Abschlüsse.

Tendenz - Footsie plus 20 Punkte, DAX plus 20 Punkte, CAC plus 23 Punkte. SMI vorbörslich plus 42 Punkte.