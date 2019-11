Freundlicher Grundton - aber das Wochenende lässt viele Verunsicherungen zu!

Impeachment – die Positionen sind bezogen! Zum Wochenende werden die grossen Analysen folgen. Börsen geben sich abwartend.

China/USA – Präsident Xi Jinping meldet sich zu Wort: «wir sind weiter an einer Einigung interessiert, aber wir wissen uns zu wehren». Klare Ansage, dass etwas gehen muss! Beide Seiten sehr interessiert, wenn auch aus anderen Überlegungen.

Wall Street – exFED-Chefin Janet Yellen am World Business Forum: «Ich sehe keine Rezession am Horizont, aber die Risiken nehmen zu» («The Risks are piling up»).

Weltraum-Reisen – Credit Suisse kauft Virgin Galactic Aktien, weil sie ein «Near Time»-Monopol auf Weltreisen haben. (Near-Term Monopoly on Space Tourism).

ABB – ABB-Roboter in nordkoreanischer Fabrik fotografiert. ABB weiss offenbar von nichts!

Roche – Spark-Übernahme in den USA verzögert sich weiter. Übernahmeofferte wird erneut, nun bis zum 10. Dezember, verlängert.

Comet – UBS bleibt bei 82 neutral, ZKB bei marktgewichten, Vontobel weiter für kaufen 101.

Richemont – Vontobel weiter 84 kaufen – Online kommt langsam auf Touren!

U-Blox – Vontobel 55 (52) reduzieren, Kepler Cheuvreux weiter 60 abbauen.

Bär – Citigroup geht auf 49 (47.5) neutral, RBC Capital Markets hingegen auf 60 (54) überdurchschnittlich!

Credit Suisse – RBC Capital Markets geht auf 15.50 (14) Sektoren-konform.

UBS Group – RBC Capital Markets geht auf 13.50 (13) Sektoren-konform.

Vontobel – Citigroup 68.50 (64.50) kaufen.

Credit Suisse – veröffentlicht «Kantonshandbuch Schweiz 2019»: Schweizer Kantone bleiben 2019 grundsolide aufgestellt!

Bitcoin – 7544 (7720/7408).

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai minus 0,6pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,6pc, Sydney plus 0,6pc, Dollar 0.9932, Euro 1.0997, CNY 7.0369, Gold 1468, Silber 17.14, Erdöl 63.60.

Vorbörse – hält sich gut, UBS, Credit Suisse, ABB und Adecco plus 0,2pc, Vontobel plus 0,9pc, Aryzta minus 3,1pc (Ausweis wie erwartet, keine Überraschungen, eher enttäuschend), restliche Titel gut gehalten aber wie immer volatil. Beleben könnten während des Tages Einkaufsmanager-Indices in der EU, Deutschland und den USA.

Tendenz - Footsie plus 24 Punkte, DAX plus 2 Punkte (Trump droht mit neuen Untersuchungen des EU-Handels), CAC minus 6 Punkte. SMI vorbörslich plus 24 Punkte, Dow Jones Futures plus 28 Punkte.