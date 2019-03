Für Europa Brexit - für USA China-Handel - unruhiges Wochenende

Wall Street – China-Talks bleiben Topic. Präsident Trump lenkt mit neuem Schwerpunkt Golan-Höhen/Israel ab. Da bringt er die ganze arabische Welt gegen sich auf. Action um jeden Preis, wichtig, «man bleibt im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses…» Wall Street versucht zu konsolidieren, aber grosse Institutionelle fahren zunehmend vorsichtige Schiene.

Brexit – Theresa May erhält kleinen Aufschub (12. April), muss aber Parlaments-ok nachreichen. Verunsicherung bleibt, übers Wochenende muss sich der Staub setzen, damit überhaupt ein vernünftiger Überblick möglich ist. Inzwischen Nervosität an allen Fronten!

China/USA – Wiederaufnahme der Verhandlungen in der kommenden Woche in Peking. Washington-Presse meldet, Trump sei «ratlos», wie es weitergehen soll. Das ist meistens die Zeit, in der er zu Rundschlägen ansetzt! Inzwischen stiehlt ihm Chinas Xi beim offiziellen Staatsbesuch in Italien die Show.

Interroll – 2018: Rekordzahlen an allen Fronten. Reingewinn CHF 51.8 Millionen (39,1), ein Plus von 32,6pc! Dividende wird auf CHF 22 (16.50) aufgestockt. Interroll ist schuldenfrei! Ausblick positiv: «In den Kernabsatzmärkten zeichnet sich keine Trübung ab.» Notwendigkeit von Kapazitätserweiterungen bleibt und ist «dank guter finanzieller Lage kein Problem.»

Richemont – Basler KB geht auf 74 (66) marktgewichten.

Meyer Burger – Vontobel revidiert hold und 0.75 negativ.

Huber + Suhner – Baader-Helvea 89 (77) kaufen.

UBS – Julius Bär bestätigt halten 13.50, ZKB bestätigt marktgewichten, sieht aber enttäuschende Q1-Angaben.

Bitcoin – 3973 – 4613/3968.

Ferner Osten –Tokio plus 0,1pc, Hongkong minus 0,2pc, Schanghai minus 1,1pc, Singapur plus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney plus 0,4 pc, Dollar 0.9927, Euro 1.1281, CNY 6.7048! Gold 1311, Silber 15.52, Erdöl 67.85!

Vorbörse – behauptet, einzig Novartis plus 0,4pc, zum Wochenende bleibt grosse Volatilität.

Tendenz – DAX minus 9 Punkte, SMI minus 6 Punkte, Dow Jones Futures minus 62 Punkte.