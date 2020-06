Globale Angst an den Finanzplätzen - 2.Corona-Welle wird überall befürchtet!

Corona-Virus – neuer schwerer Ausbruch in Peking (Fleischmarkt) lässt Leute von einer zweiten Welle sprechen. In den USA sind in Texas und North Carolina am Samstag grosse rekordhohe Hospitalisierungen gemeldet worden («Texas and North Carolina reported a record number of virus-related hospitalizations on Saturday»). 18 amerikanische Bundesstaaten melden Zunahme der Neuansteckungen! (at least 18 US States reporting more infections).

Peking – spricht von «kriegsmässigem Notstand» (Wartime Emergency) erwägt wieder (massive) Reisebeschränkungen! Weiterer Grossmarkt und dessen Umgebung in Peking geschlossen. 100 Neuansteckungen im Tagesvergleich gemeldet.

Peking II – Wirtschaftszahlen von heute früh zeigen, dass im Mai die industrielle Produktion «nur» um 4,4pc im Jahresvergleich stieg. Gerechnet war mit einem Plus von 5pc. Detailhandelszahlen waren um 2,8pc leichter im Jahresvergleich. Auch hier hatten Analysten mit «nur» minus 2pc gerechnet!

Erdöl – China importiert weiter Rohöl im grossen Stil: Im Mai plus 19,2pc gegenüber Vorjahr. Für die Periode Januar-Mai ein Plus von 5,2pc im Jahresvergleich.

Wall Street – schwach, Corona-Angst wieder im Vordergrund, plus Arbeitslosenzahlen, «die kein Quell der Freude» sind, unterschwellige Warnungen des FED werden beachtet, Profis erwarten eine Verkaufswelle…

Orascom DH – 1.Q: Umsatz CHF 92,9 (minus 5,3pc), Immobilienverkäufe CHF 107.7 Millionen (105.8), Cashflow aus operativem Geschäft steigt auf CHF 13.9 (7.6). Positiv gestimmt für Reisesaison 2020!

Roche – meldet «Positive Daten» für «Venclexta-Kombination» bei Leukämie. Bryan Garnier bleibt bei 380 kaufen.

Sensirion Holding – Ausblick für 2020 erhöht, mittelfristige Wachstumsaussichten bestätigt.

Nestlé – für Bryan Garnier weiter 103 neutral, Baader-Helvea 109 zukaufen, Goldman Sachs und Barclays bleibt bei 112 übergewichten, SocGen bei 112 kaufen, Vontobel und Kepler Cheuvreux bleibt bei 115 kaufen, JPM Morgan bei 116 übergewichten, Citigroup bei 117 kaufen, Oddo Securities bei 118 kaufen.

Barry Callebaut – UBS 2050 (2100) kaufen.

Emmi – Kepler Cheuvreux 825 (900) halten.

Sika – Kepler Cheuvreux 210 (170) kaufen (halten).

LafargeHolcim – Citigroup 49 (48) kaufen.

Swatch – Bernstein Research 190 (205) marktgewichten, obwohl diesjährige Gewinnschätzungen zurückgenommen werden.

Bitcoin – 9328 (9481/9314).

Mohrenköpfe – Migros belässt – vorerst nur in Basel – die Mohrenköpfe auf den Gestellen. Migros hatte von Kunden die Aufforderung erhalten, das Weissbrot aus dem Angebot zu nehmen, weil die Weissen sich diskriminiert fühlen…

Ferner Osten - Tokio minus 3,5pc, Hongkong minus 2,3pc, Schanghai minus 0,9pc, Seoul minus 4,3pc! Singapur minus 2,7pc, Sydney minus 2,2pc, Dollar 0.9531, Euro 1.0700, CNY 7.0952, Gold 1722, Silber 17.12, Erdöl 37.40.

Vorbörse – klar schwächer – ABB minus 2,4pc, UBS minus 2,3pc, Adecco minus 2,2pc, Credit Suisse minus 2,1pc, AMS minus 2,8pc, die anderen Titel alle schwächer, hohe Volatilität angesagt.

Tendenz - DAX minus 281 Punkte, SMI vorbörslich minus 140 Punkte, Dow Jones Futures minus 817 Punkte!