Goldman Sachs sieht erhöhte Rezessionsgefahr!

Wall Street – starke Verunsicherung wegen Handelskriegen bleibt. Grosse Zurückhaltung, politische Zwängereien werden weiter stark beachtet.

China – PBOC (People Bank of China, Zentralbank) will schon in Kürze eigene Kryptowährung herausbringen. Rätselraten in der Finanzwelt!

China/USA – Goldman Sachs beunruhigt Finanzmärkte: «Wir sehen keine Einigung im Handelskrieg China/USA vor den 2020 Präsidentschaftswahlen!». Senkt gleichzeitig Wachstumserwartungen fürs 4.Q. auf 1,8pc pa und sieht «erhöhte Gefahr einer kommenden Rezession». («fears that the trade war will trigger a recession are growing»)

ABB – hat neuen Chef: Björn Rosengren. Aktie vorbörslich plus 1,2pc.

Elma – 1.Hj: Bestellungseingang plus 14pc, Nettoerlöse CHF 73,3 Millionen ein Plus von 1,1pc, Gewinn CHF 1,7 Millionen (2,4 Millionen), Nettoverschuldung stark angestiegen wegen Umzugs- und Finanzierungskosten auf CHF 26.8 Millionen (17,5).

Clientis – 1.Hj: Gewinn und Ertrag verbessert, einzig das Handelsgeschäft war rückläufig. Vifor Pharma – Vontobel 150 (141) halten

Zurich - IR Research 360 (345) halten, Kepler Cheuvreux 370 (340) halten.

Novartis – Baer 89 (94) halten.

Aryzta – Credit Suisse senkt auf 70 Rappen (85) unterdurchschnittlich!

Cosmo Pharma – Credit Suisse senkt auf 108 (114) bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Partners Group – Goldman Sachs 823 (768) neutral.

Molecular Partners – JP Morgan senkt auf CHF 15.50 (22) neutral!

Bitcoin – 11399 – (11885/11358).

Ferner Osten - Tokio geschlossen, Feiertag (Tag des Berges) , Hongkong minus 0,1, Schanghai plus 0,8pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur geschlossen Feiertag, Sydney PLUS 0,1PC, Dollar 0.9720, Euro, CNY 7.0641, Gold 1496, Silber 16.88, Erdöl 58.21.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung: ABB plus 1,2pc, UBS plus 0,5pc, Adecco plus 0,4pc, AMS minus 8,6pc (OSRAM) , restliche Titel leicht freundlicher, aber Volatilität wird bleiben.

Tendenz - Footsie plus 42 Punkte, DAX plus 55 Punkte, CAC plus 31 Punkte. SMI vorbörslich plus 44 Punkte, Dow Jones Futures plus 43 Punkte.