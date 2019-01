Guru Morgenflash

Sika – Umsatz 2018 mit CHF 7.09 Milliarden erstmals über sieben Millliarden Franken. Ein Plus von 13,7 pc! Wachstum auf alle Regionen abgestützt, elf Fabriken eröffnet, 4 grössere Akquisitionen und eine neue Ländergesellschaft gegründet. Starke Aussagen zum 2019; «…Wachstumsziel von 6 bis 8pc und überdurchschnittliche (!) Gewinnsteigerung erwartet.» Details am 22. Februar.

Sika II – kauft den Mörtel- und Baumaterial-Hersteller Parex für CHF 2,5 Milliarden Franken.

Die Mauer – Präsident Trump will heute Rede an die Nation halten und am Donnerstag an die mexikanische Grenze reisen. Die Gerüchteküche beginnt zu brodeln. Zwischen weiterem Shutdown, Mauerbau und Nationalem Notstand ist alles zu hören.

Wall Street – Amazon auf technischem Erholungstrip – stimulierte die ganze Börse.

Brexit – Abstimmung auf den 15. Januar angesetzt. Viel Gerede, wenig Fakten. Noch ist ein Ueberblick nicht möglich. Last Minute-Versuch, die Zündschnur zu verlängern?

Seco – Schweizer Arbeitslosigkeit im Dezember 2,7pc (saisonbereinigt 2,4pc). «Die positive Konjunkturentwicklung führt zu tiefen Arbeitslosenzahlen und erfreulichen finanziellen Aussichten für die Arbeitslosenversicherung.»

Sulzer – Credit Suisse senkt auf 94 (110) neutral.

Swiss Re – JP Morgan senkt Kursziel leicht auf 115 (120) mit übergewichten.

Swiss Life – JP Morgan erhöht auf übergewichten (neutral) 440 (370).

Geberit – Goldman Sachs geht auf verkaufen (neutral) 339 (420).

Schindler PS – Goldman Sachs geht leicht auf 255 (260) zurück, bleibt aber bei kaufen.

Lonza – Vontobel geht auf 355 (380) zurück, bleibt aber bei kaufen: «jüngster Kurseinbruch übertrieben.»

Ferner Osten - Tokio plus 0,8pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul minus 0,6pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 0,7pc. Dollar0.9809, Euro 1.1240, CNY 6.8570 (sehr nervös) , Gold 1282, Silber 15.55, Erdöl 57.31.

Bitcoin – 4010 (4133/3935).

Optionen/Vorbörse – plus 29 Punkte. Gesucht ABB plus 2,4pc, Adecco plus 2,4pc, leichter Sika minus 2,3pc, Geberit minus 1,3pc AMS minus 2,2pc, übrige Titel freundlich, aber Volatilität am Markt angesagt.

Tendenz - Footsie plus 10 Punkte, DAX plus 19 Punkte, CAC plus 5 Punkte. SMI vorbörslich plus 23 Punkte, Dow Jones Futures plus 45 Punkte.