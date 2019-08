gut gehalten - Händler sehen Versuch, nach oben auszubrechen!

Wall Street – Grundstimmung hat sich klar verbessert. DJIA hat 200-Tage-Durchschnittlinie wieder übersprungen; klarer Indikator für den längerfristigen Trend.

CH-Aussenhandel – Juli: abgebremster Export, minus 3,9pc. Importe minus 1,7pc. Handelsbilanzüberschuss 2,7 Milliarden Franken. Exporte in die mit minus 12,4pc USA besonders betroffen, Uhrenexporte (noch unbereinigt) plus 4,3pc!

VP Bank – starke Gewinnsteigerung und beachtlicher Neugeldzufluss. Gewinn CHF 35,3 Millionen (29,3) ein Plus von 20,5pc. Kundenvermögen (AuM) 45,6 Milliarden Franken (41,5). Das grösste Wachstum kam bei den internationalen Standorten. Gedämpfte Zuversicht fürs ganze Jahr.

Implenia – 1.Hj: Umsatz 2,184 Milliarden Franken (2,124), Ebit 11,4 Millionen Franken, Gewinn 0,5 Millionen.

Basilea – 1.hJ: Umsatz 63,2 Millionen Franken, Ergebnis minus 15,4 Millionen Franken, Liquidität 178 Millionen Franken.

Komax – 1.Hj: die schwächelnde Automobilindustrie trifft Komax hart! Bestellungseingang minus 19,2pc, Umsatz minus 14,2pc auf CHF 203.3 Millionen. Gruppenergebnis nach Steuern (EAT) minus 62,2pc auf CHF 10,7 Millionen Franken. Weiterhin grosse Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Unverwässertes Ergebnis pro Aktie CHF 2.79 (7.41). Grössere Zuversicht fürs 2.Hj. aber es wird trotzdem ein schwieriges Jahr bleiben. Baader-Helvea 200 halten, Zielvorgaben für das Gesamtjahr liegen unter Konsens.

TG KB – 1. Hj. anspruchsvoll, Gewinn minus ein Prozent, Zinsengeschäft leicht rückläufig. Ausleihungen und Kundengelder um 500 Millionen gewachsen. Fürs 2.Hj «gedämpfte Erwartungen».

Bellevue Group – verkauft Bank an die luxemburgische Privatbankengruppe KBL (CEO Jürg Zentner), will sich nur noch aufs Asset Management konzentrieren!

Alcon – Kepler Cheuvreux und Vontobel bestätigen abbauen 51, ZKB bleibt bei marktgewichten.

Bitcoin – 10774(11240/10741).

Ferner Osten - Tokio plus 0,6pc, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai minus 0,1pc (Loan Prime Rate durch Zentralbank leicht gesenkt), Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 1,4pc, Dollar 0.9806, Euro 1.0869, CNY 7.0701! Gold 1499., Silber 16.97, Erdöl 60.00!

Vorbörse – gehalten, Zürich plus 0,8pc, Richemont und Swatch plus 0,4pc, Komax plus 1,1pc, alle anderen Titel gut gehalten, Volatilität wird besonders wirken.

Tendenz - Footsie plus 10 Punkte, DAX plus 13 Punkte, CAC flach. SMI vorbörslich plus 4 Punkte, Dow Jones Futures plus 51 Punkte.