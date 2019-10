Gut gestimmt in die neue Woche - Schweizer Titel weiter vom Ausland favorisiert.

ISIS – Abu Bakr al-Baghdadi (voller Name), bisher unbestrittener Führer von ISIS (er rief auch das Kalifat aus) in Syrien von US Special Forces gestellt. Soll sich mit einem Sprenggürtel und mehreren Kindern in die Luft gesprengt haben – getreu früherer Aussage, man werde ihn nie mehr lebend erwischen. Präsident Trump in PK: «DNA-Proben an Ort und Stelle genommen zeigen eindeutig, dass es der ISIS-Leader ist, «den wir erwischt haben.»

ISIS II – jetzt grosse Aufregung unter Terrorexperten: «ISIS wird einen Nachfolger bestimmen und wird vor allem einen Rachefeldzug losziehen. Der wird auch Europa in verschiedenen Formen erreichen…»

Wall Street – diese Woche soll den Höhepunkt der 3.Q-Ausweise bringen. alles wartet zudem auf FED-Action am Mittwoch. Zinssenkung aber gesetzt! Bank of Japan hält auch ein Meeting, keine spezifischen Erwartungen am Markt, eher Verunsicherung.

Brexit – Im Westen nichts Neues. Aber EU will heute oder Morgen ihren «Verlängerungsentscheid» bekanntgeben. Gerüchte aus Bruxelles sprechen davon, dass ein EU-Entscheid erst zum Wochenende fallen werde. Keine klaren Gerüchte, keine klaren Hinweise. Aber Frankreich gibt Widerstand auf, ist mit einer 3-M-Verlängerung einverstanden.

Argentinien – Alberto Fernandez gewinnt Präsidentenwahl – Mauricio Macri gibt Niederlage zu. Argentinische Zentralbank verfügt sofort Währungskontrollen. Ab sofort dürfen Bürger nur noch 200 Dollar (bis 10 000) pro Monat erwerben!

LVMH – französischer Luxushersteller bietet 14.5 Milliarden Dollar für Tiffany!

Credit Suisse – bringt morgen 3Q. und 9M-Zahlen!

LafargeHolcim – UBS bleibt bei neutral 48, Barclays bei 52 marktgewichten, Kepler Cheuvreux bei 54 kaufen, Julius Bär bei kaufen 55, Goldman Sachs bleibt bei 59 kaufen, Citi und Vontobel bei 60 kaufen, Morgan Stanley bestätigt übergewichten 60.

LafargeHolcim II – «spürt in der robusten Bauwirtschaft keine Konjunkturabschwächung.» JP Morgan geht auf 61 (59) übergewichten, starke 2Q-Zahlen. «Damit lässt sich die 2019 Guidance leicht erreichen.»

Temenos – Goldman Sachs 120 (140) verkaufen. Hält Bewertung weiterhin für zu hoch, trotz guter Verankerung im Bankensektor.

Zurich Insurance – Kepler Cheuvreux 390 (395) halten.

UBS – Goldman Sachs 17.60 (17.80) neutral, reduziert Schätzungen leicht, hält aber an Bewertungs-Einschätzung fest.

Sika – Credit Suisse geht auf 170 (160) überdurchschnittlich. Beeindruckende 3Q-Zahlen und Aussichten, Kepler Cheuvreux 180 (175) kaufen.

Schindler – Kepler Cheuvreux 230 (215) halten.

Mikron – Research Partners senkt auf 7.80 (9.00) mit Halteempfehlung (kaufen).

Richemont – JP Morgan senkt auf 82 (85) neutral, RBC Capital Markets senkt auf 90 (93) bleibt überdurchschnittlich.

Bitcoin – 9374 (10057/9340).

Australien – Fitch bestätigt «AAA»-Rating mit stabilem Ausblick!

Märkte in Indonesien, Malaysia und New Zealand wegen Feiertagen geschlossen.

Ferner Osten - Tokio plus 0,3pc, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai plus 0,9pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur geschlossen, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9949, Euro 1.1037, CNY 7.0620, Gold 1508, Silber 18.11, Erdöl 61.82.

Vorbörse – SMI gut gehalten – ABB plus 0,1pc, Richemont minus 0,1pc, Autoneum plus 0,1pc,Kühne + Nagel minus 0,7pc, restliche Aktien gut gehalten, wie immer volatil.

Tendenz - Footsie minus 7 Punkte, DAX plus 2 Punkte, CAC minus 2 Punkte. SMI vorbörslich plus 19 Punkte, Dow Jones Futures plus 47 Punkte.