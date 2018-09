Gut gestimmt - Unsicherheiten bleiben vorerst!

China/USA – Peking warnt offiziell: Falls die USA weiter(e) Strafzölle verhängen, wird China hart und schmerzhaft zurückschlagen!

Nordkorea – NK Präsident Kim Jung Un hat Trump ein weiteres Treffen vorgeschlagen. Trump hat grundsätzlich zugesagt. Details sollen sofort ausgehandelt werden.

Mobimo – nimmt 155 Millionen-Franken-Obligation zum Zins von 7/8pc und einer Laufzeit von fünf Jahren am Markt auf. Damit sollen diverse kurzfristige Schulden abgelöst oder konsolidiert werden.

Givaudan – nimmt Euro 1300 Millionen in zwei Tranchen auf, davon 500 Millionen Laufzeit September 2025 (Zinssatz 1 1/8pc) und 800 Millionen Laufzeit September 2030 (Zinssatz 2pc).

Novartis – Tochter Algon klares Bekenntnis zum Standort Schweiz! Globaler Hauptsitz nch der Abschaltung und dem Börsengang wird Genf sein, eingetragen wird die Gesellschaft in Freiburg.

Dormakaba – 2017/2018 – Umsatz plus 12,7pc auf 2,84 Milliarden Franken. Gewinn plus 6,3pc auf CHF 238.7 Millionen Franken. Dividende wird um einen Franken auf 15 Franken erhöht. CEO Riet Cadonau: „Angesichts des Integrationsfortschrittes sind die Resultate des Geschäftsjahr 2017/2018 solide, liegen aber unter unseren Erwartungen.“ Zuversicht fürs 2018/2019!

Partners Group – 1.Hj: Gewinn plus 10pc auf CHF 394(359). Management Fees und Gebühren für die Verwaltung von Vermögen übertrafen Markterwartungen.

Apple – wird morgen in einer grossen Show seine neuen I-Phones vorstellen.

Wall Street – CH-Aktien: haussierende Zürich, fester für Novartis, Swisscom, Givaudan, freundliche Stimmung für Nestle, Swiss Re, Richemont, Adecco, besser gestimmt für Roche, LafargeHolcim, Swatch Group, stabile Credit Suisse, etwas leichter Logitech, Julius Baer, nachgebend Lonza und UBS Group.

Richemont – JP Morgan wiederholt Kursziel 87, gibt sich neutral, UBS bestätigt 90 neutral, Goldman Sachs 97.40 neutral, Baader Helvea 103 halten, Baer und Vontobel bestätigen 106 kaufen, Morgan Stanley klar für übergewichten bis 111!

Temenos – Baer 135 (124) halten.

Vontobel – Kepler Cheuvreux 72 (66) halten.

Bitcoin – 6347 Momentaufnahme.

Ferner Osten - Tokio plus 1,3pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 0,2pc, Singapur minus 0,3pc, Sydney plus 0,6pc. Dollar 0.9745, Euro 1.1307, CNY 6.8658, Gold 1196, Silber 14.18, Erdöl 77.58.

Optionen/Vorbörse – leicht besser (Händler: etwas misstrauisch), flott gesucht Partners Group, etwas Interesse für Richemont, leicht besser Dormakaba. Erneut volatiler Tagestrend erwartet.

Tendenz - Footsie plus 11 Punkte, DAX plus 36 Punkte, CAC plus 14 Punkte. SMI vorbörslich plus 10 Punkte, Dow Jones Futures plus 19 Punkte.