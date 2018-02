Gute Ausweise - aber Zündfunke fehlt (noch)!

Wall Street - CH-Aktien: im Aufwind Lonza, freundlich Nestlé, Novartis, Swiss Re, Swatch, Givaudan, besser notieren Swisscom, Geberit, Roche, UBS, Richemont, stabil Adecco, LafargeHolcim, Credit Suisse, Zurich, etwas leichter Logitech, Baer und ABB.

Nestlé - Vevey hat sich mit dem Falschen eingelassen. Edeka denkt nicht daran, nachzugeben. Im Gegenteil: Die federführende Edeka mit ihren fünf Partnern des europäischen Händlerbündnisses "agecore" will noch eine weitere Serie von Nestlé-Produkten aus ihren Regalen kippen. Bisher stehen schon 163 Produkte auf der Sperrliste. Quer durch die Landschaft Produkte von Thomy, Maggi, Nescafé und Wagner Pizza. Alles gängige Verkaufsschlager. "Beide Seiten sind verzahnt" meldet mir ein Insider. Noch diese Woche sollen Gespräche in Genf stattfinden…

Tamedia - Beteiligt sich mit 20pc an der Fahrzeug-Plattform "Gowago".

Swiss Life - 2017: Gewinn plus 9pc! Prämienwachstum plus 6pc auf 18,6 Milliarden Franken. Verrechnungssteuerfreie Dividende CHF 13.50 (11).

Bellevue Group - 2017: operativer Gewinn über 29 Millionen Franken, Kundenvermögen auf Höchststand 12 Milliarden Franken.

Basilea - 2017: Gesamtumsatz plus 54pc, operativer Verlust um 68pc auf CHF 14,1 Millionen reduziert, Konzernverlust 19,4 Millionen (51,3).Liquide Mittel auf 310.7 Millionen Franken erhöht. Auch für 2018 wird vorerst noch ein Verlust prognostiziert, die neuen Produkte werden aber 2019 ertragsmässig greifen.

Bobst - 2017: Weitere deutliche Leistungssteigerung!

Allreal - Guter Geschäftsgang, obwohl Vorjahreszahlen (Aufwertungsgewinnen) nicht erreicht wurden. Dividende CHF 6.25 durch Nennwertreduktion

PSP Swiss Property - 2018: tieferer Liegenschaftenertrag. Aber EBITDA und Gewinn ohne Bewertungseffekte etwas über dem Vorjahr. Dividende wird (fürs Auge) leicht auf CHF 3.40 (3.35)erhöht, Analystenerwartungen knapp erreicht.

Arbonia - 2017: Umsatz plus 38,5pc, Konzerngewinn aus fortzuführenden Geschäftsbereichen und ohne Einmaleffekte 22,8 Millionen Franken. Nettoverschuldung reduziert. Aber erneut keine Dividende. Fürs laufende Jahr wird organisches Wachstum von drei Prozent angesagt.

EU - EU-Kommission plant eine Steuer für Digitalfirmen gemäss einem Entwurf, der noch unter Verschluss gehalten wird. . "Da sie in der EU kaum Gewinne ausweisen" Der Umsatz der Konzerne soll mit einem Satz zwischen einem und fünf Prozent besteuert werden. "Steuern sollen da erhoben werden, wo die Wertschöpfung stattfindet" ist die Begründung. Der Vorschlag soll im März offiziell vorgestellt werden.

Deutschland - Heute Mittag soll Bundesgerichtshof "Diesel"-Urteil (Diesel-Fahrverbote) bekanntgeben. Bis dahin Marktunsicherheit

Lonza - Bär bestätigt Kaufen bis 295: "Aktie der Woche".

Zurich - ZKB weiter für übergewichten, Baer und Vontobel beiden für halten 325.

Ferner Osten - Tokio plus 1,1pc, Hongkong minus 0,9pc, Schanghai minus 1,1pc, Seoul minus 0,1pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,2pc. Dollar 0.9365, Euro 1.5553, CNY 6.3082! Gold 1334, Silber 16.63, Erdöl 67.31.

Optionen/Vorbörse - Gut gestimmt, im Fokus Swiss Life, ABB und UBS. Alle SMI-Werte im Plus.

Tendenz - Footsie plus 45 Punkte, DAX plus 3 Punkte, CAC Punkte. SMI vorbörslich plus 26 Punkte. Dow Jones Futures minus 55 Punkte.