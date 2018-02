Gute Grundstimmung!

Wall Street - CH-Aktien Freitag Schluss: Swiss Re fest, besser UBS, Logtech, Zurich, Swisscom, etwas freundlich Nestlé, LafargeHolcim, Adecco, besser notierten Credit Suisse, Geberit, stabil Richemont, leichter ABB, Baer, Swatch, nachgebend Givaudan, Roche, schwächelnd Lonza.

Gategroup - Soll schon Ende März an die Börse kommen. Der chinesische Aktionär ist unter grossem finanziellen Druck und braucht neue Mittel. Und schon bald darauf soll auch die weitere HNA-Beteiligung Swissport an die Börse kommen. Vorgesehen ist das 2.Quartal. Allerdings immer nur so viel, dass HNA weiterhin die Kontrolle behält!

Zurich - Übernimmt argentinische Geschäftstätigkeiten von der australischen QBE (QBE Insurance Group Limited) für 409 Millionen Dollar und wird führender Versicherer in Argentinien! Und gleichzeitig Marktführer in Lateinamerika!

CH-Börsen - Morgen und Dienstag grosse Abschlusswelle. Definitive 2017-Abschlüsse für Allreal, Bobst, Arbonia, BCGE, Bellevue Group, PSP Swiss Property, Swiss Life, Basilea, Dienstag: APG, Sulzer, Kühne + Nagel, Cassiopea, EFG, Georg Fischer, Intershop, Valora, Zehnder.

Calpers - California Public Employees Retirement System steht vor der Insolvenz. Calpers ist der grösste Pension-Fund Amerikas und einer der zehngrössten der ganzen westlichen Welt! Jahrzehntelang war er der führende Fonds und Trendsetter nicht nur in Amerika sondern an allen Börsenplätzen des Westens. In der grossen Finanzkrise der 80er Jahre hatte Calpers einen unglaublich hohen Verlust von 100 Milliarden (!) Dollar erlitten. Von diesem Schlag hat sich Calpers nie erholt. Diese Woche sollen weitere Details bekannt werden.

Daimler - "Ueber Nacht" ist der chinesische Autokonzern Geely grösster Aktionär bei Daimler. 9,7Prozent offiziell. Geely ist bereits Eigentümer von Volvo! 7,5 Milliarden Dollar soll das Daimler-Paket gekostet haben, das im Markt zusammengekauft wurde. Bisher war der Staatsfonds von Kuwait mit 6,8 Prozent der grösste Daimler-Aktionär. China ist inzwischen für Daimler der wichtigste Einzelmarkt. Will Geely den Volvo-Konzern in Daimler einbringen für eine geballte Marktkraft in China und technische Assistenz?

ams - begibt 600 Millionen Euro-Wandelanleihe mit Nullcoupon! Laufzeit 7 Jahre.

Bitcoin - 9498 arg unter Druck.

Weisses Haus - Mexikos Präsident sagt ein Treffen mit Präsident Trump in letzter Minute ab, fühlt sich durch ein Telefonat von Trump "bedrängt und beleidigt". Erneut verhärtete Fronten für Nafta und Mauerbau!

Russland - Standard & Poors nimmt Moskau aus dem Junk-Bond-Rating raus. Erstmals seit zehn Jahren.

Straumann - Bernstein senkt auf 745 (770), bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Sika - Kepler Cheuvreux erhöht auf 9200 (9000) mit erneuter Kaufempfehlung.

LafargeHolcim - Deutsche Bank senkt auf 52.40 (55) halten.

Kältewelle Schweiz - nur die Bauern freuts: die meisten Schädlinge im Boden sterben bei minus 10 und tieferen Graden. Vor allem die hochschädliche Kirschfliege wird arg dezimiert.

Ferner Osten - Tokio plus 1,2pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 1,2pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,7pc, Sydney plus 0,7pc. Dollar 0.9336, Euro 1.1513, CNY 6.3167 Gold 1341, Silber 16.74! (grosse Umsätze heute früh in Hongkong und Singapur) Erdöl 67.31.

Optionen/Vorbörse - erst knapp behauptet, im Fokus Swiss Re fest, ABB und Sika freundlich, ams leichter, alle anderen Titel etwas vorsichtiger notiert, Grundstimmung "wird aber besser" (Händler).

Tendenz - Footsie plus 36 Punkte, DAX plus 89 Punkte (Merkel mit neuen Ministern), CAC plus 33 Punkte. SMI vorbörslich plus 23 Punkte, Dow Jones Futures plus 98 Punkte.