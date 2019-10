Gute Grundstimmung - politische Unsicherheiten bremsen vorerst - Brexit im Fokus!

UBS – 3.Q: Gewinn 1,5 Milliarden Dollar, minus 18pc im Jahresvergleich! Deutlich weniger, aber trotzdem über Analystenerwartungen. Cost/Income-Ratio mit 81pc weiter extrem hoch. Gedämpfte Aussicht fürs ganze Jahr.

Novartis – 3.Q: weiter klar auf Wachstum ausgerichtet. Erwartungen der Analysten meist übertroffen. Umsatz plus 13pc. Kerngewinn plus 14pc. Reingewinn 2 Milliarden (1.9). Ausblick zum dritten Mal dieses Jahr nach oben angepasst.

Kühne + Nagel – 3.Q: starke Verbesserung des Reingewinns um 12,7pc. Gut gestimmt für das ganze Jahr und optimistisch für die nähere Zukunft.

AMS – 3.Q: Umsatz oberhalb der erwarteten Grösse, operative Profitabilität deutlich (!) über den Erwartungen, Zuversicht für die Übernahme von Osram.

Logitech – Online-Spiele brachten mehr Erlös und Gewinn.

Sunrise – a.o.GV von Mittwoch kurzfristig abgesagt. Widerstand der Aktionäre. Deal zur Übernahme von UPC damit abgesagt?!

Wall Street – Stimmung weiter gut, werden neue Höchstkurse anvisiert. Blick aber weiter voll auf China/USA-Situation. Tageslaunen und Volatilität regieren.

Kanada – erste Indikationen: Trudeau wiedergewählt! Wird aber die Mehrheit verlieren…

Brexit – PM Johnson zum dritten Male «abgewatscht». Jetzt soll im Parlament die gesetzliche Grundlage für weiteres Vorgehen (Genehmigung Abmachung mit EU) durchgepeitscht werden. Turbulente Tage angesagt.

Kudelski – entwickelt mit CoreKinect Tracking-Lösung für Lebensmittel.

ABB – zusammen mit Keppel Offshore & Marine Technik Entwicklung von autonomen Schiff-Schleppern für den Grosshafen Singapur.

Julius Bär – Goldman Sachs 57 (58) neutral.

Vontobel – Goldman Sachs 65 (66) neutral.

SIG Combi – UBS 25 (14.20) kaufen.

Inficon – Jefferies startet 759 kaufen.

Novartis – Morgan Stanley 84 (83) untergewichten.

Burckhardt – Baader-Helvea 260 (300) halten.

EFG International – Goldman Sachs 7.30 (7.50) neutral.

Temenos – HSBC 205 (220) kaufen.

Bitcoin – 8220 (8534/8162).

Ferner Osten – freundliche Börsen auf Kommentare von Präsident Trump, die Verhandlungen mit China verliefen positiv («the deal with China is coming along very well»). Ein Deal soll (!?) am Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in Chile Mitte November zwischen den Präsidenten Trump und Xi Jinping unterzeichnet werden.

Ferner Osten II - Tokio Feiertag (Thronbesteigung) geschlossen, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 1,3pc, Singapur plus 0,9pc, Sydney plus 0,3pc (weekly Consumer Confidence Index 111.6 (110.9)), Dollar 0.9867, Euro 1.1004, CNY 7.0760, Gold 1486, Silber 17.59, Erdöl 58.93.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung: UBS plus 2,5pc, Novartis plus 2,2pc, AMS plus 5,2pc!, Kühne + Nagel plus 2,2pc, Inficon plus 1,7pc, Logitech minus 1,3pc, die anderen Titel gut gehalten bis freundlich. Volatilität wird bleiben.

Tendenz - Footsie plus 2 Punkte, DAX plus 14 Punkte, CAC plus 7 Punkte. SMI vorbörslich plus 21 Punkte, Dow Jones Futures plus 36 Punkte.