Hält der Optimismus durch? Wochenendbedenken bleiben!

Wall Street – New York’s «Chef» Antony Cuomo hat fünf Regionen, einschliesslich Central New York, ab heute «freigegeben». Das gab den Umschwung an der Börse. Sofort überschäumende Hoffnungen..

Eurex-Optionen – heute kleiner Verfall – ab Mittag Überblick, vorerst werweissen…

Peking – Zentralbank pumpt weiter Liquidität in den Bankenmarkt. Neu über Medium-Term Lending Facility (MLF) 100 Milliarden Yuan (13 Milliarden Euro) in die Märkte gestellt. Arbeitslosenquote 6,0pc im April (5,9pc März).

Mexiko – Notenbank senkt zum dritten Mal innert zwei Monaten Zinsen: Tagesgeld von 6pc auf 5,5pc.

Richemont – deutlich weniger verdient. Schlussquartal mit Coronaeffekt. Dividende wird halbiert! Aktie vorbörslich gehalten!

Zurich – Vontobel und Kepler Cheuvreux bleiben bei 340 halten, Goldman Sachs bei 350 kaufen, Deutsche Bank 330 kaufen (halten) , UBS und Julius Bär weiter bei 375 kaufen, Barclays und JP Morgan 370 (410) übergewichten, Morgan Stanley bei übergewichten 412.

Sunrise – Goldman bleibt bei 72 neutral, UBS bei 84 neutral, Morgan Stanley bei 92 marktgewichten und Credit Suisse nimmt auf 90 (95) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich.

Clariant – Baader-Helvea weiter bei 29 kaufen.

Givaudan – Goldman Sachs 2800 (2750) verkaufen.

Logitech – Baader-Helvea 51.20 (49) aber mit abbauen.

Straumann – JP Morgan 549 (643) untergewichten (neutral).

Roche – Barclays geht auf 395 (385) übergewichten!

Bitcoin – 9528 (9848/9283).

China – Industrieproduktion April plus 3,9pc gegenüber Vorjahr. «Es wird produziert, was der Teufel hergibt» höre ich aus Schanghai. «Aufträge werden im 24-Stundenbetrieb abgearbeitet, die Lieferketten wollen wieder aufgebaut werden…»

Ferner Osten - Tokio plus 0,7pc, Hongkong minus 0,1pc, Schanghai plus 0,2pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur flat, Sydney plus 1,4pc, Dollar 0.9730, Euro 1.0516, CNY 7.1009! Gold 1735, Silber 16.26! Erdöl 31.73.

Vorbörse – SMI zieht an: Roche, UBS und ABB plus 1,3pc, aber Richemont minus 0,1pc, Lafarge-Holcim heute exD minus 4,2pc, VAC plus 3,0pc, AMS und Aryn plus 2,0pc, ex heute DKSH, VAT, PHGN. Die anderen Titel freundlich, teilweise sehr freundlich, aber Volatilität zum Wochenende bleibt.

Tendenz - Footsie plus 54 Punkte, DAX plus 197 Punkte, CAC plus 25Punkte. SMI vorbörslich plus 102 Punkte, Dow Jones Futures plus 15 Punkte.