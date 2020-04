Händler sehen wieder ausländische Flucht in Frankentitel

USA – Rückgang des BIP im 1.Q. drastischer Rückgang um 4,8pc. Stärkster Rückgang seit 2008. FED-Chef Powell sieht im 2.Q. noch grösseren Rutsch! Und «US may see drop in the 2nd Quarter…».

EZB – heute «Zinssitzung», Christine Lagarde soll düsteres Bild der Konjunktur im Euro-Raum zeichnen..!

UBS/Frankreich – das Urteil im Milliardenprozess soll erst im nächsten Jahr fallen…

Facebook – 214 plus 10,04pc, starke Zahlen!

Wall Street – mit guten Testergebnissen lässt Wall Street «fliegen». Viele grosse Shorts haben eingedeckt, «Remdesivir»-Mutter Gilead Sciences Inc. sieht beschleunigtes Testverfahren-OK durch FDA kommen.

Boeing – mit grossem 1.Q-Verlust, entlässt 16 000 (!) Mitarbeiter.

Stadler Rail – liefert weitere 60 Strassenbahnen nach Krakau/Polen. Früherer Auftrag wird somit auf 110 Fahrzeuge aufgestockt.

Clariant – 1.Q: sehr schwaches erstes Quartal für Care Chemicals und Catalysis, noch schwächeres Folgequartal erwartet. Trotzdem Vontobel 25 kaufen!

Geberit – 1.Q: Umsatz in Franken minus 3,9pc (währungsbereinigt plus 1,5pc), Cash Flow mit minus 0,7pc auf CHF 260 Millionen. Vorsicht herrscht: «Aufgrund der volatilen und unsicheren Situation ist es derzeit nicht möglich, einen Ausblick für die Bauindustrie zu geben…»

LafargeHolcim – 1.Q: Umsatz 5,3 Milliarden Franken, Pandemie machte sich bemerkbar. Aber Erholung in China im April stimmt zuversichtlich. Aber es wird keine Guidance abgegeben. Stolze Liquidität von acht Milliarden Franken (!), aus Barmitteln und ungenutzten vereinbarten Kreditlinien! Zuversicht herrscht! UBS erster Kommentar: Kursziel 44 kaufen!

Straumann – 1.Q: Umsatz stagniert CHF 357 Millionen , ein Rückgang von einem Prozent organisch und vier Prozent in Franken. Aber weiter Zuversicht fürs ganze Jahr.

Swiss Re – Kennzahlen 1.Q: starker Verlust, aber geringer als von Analysten erwartet: $ 225 Millionen (Vorjahr Gewinn 429 Millionen). Analysten rechneten im Schnitt mit Verlust von 325 Millionen.

Swisscom – 1.Q: Umsatz 2737 Millionen Franken, minus 4,3pc Vorjahr, EBITDA 1 111 Millionen Franken, minus 0,7pc. freier Cash Flow 520 Millionen (minus 2,4pc). Unsicherheit über mögliche finanzielle Auswirkungen von Covid-19 bleiben…

AMS – Barclays bleibt bei 10 untergewichten, Credit Suisse 12.50 unterdurchschnittlich, Julius Bär hingegen ist für kaufen bis 18, Vontobel sieht den Kurs auf 33 und Kepler Cheuvreux bleibt bei 35 kaufen.

ABB – SocGen 19 (25) halten.

Richemont – Morgan Stanley geht auf 61 (65) zurück mit marktgewichten.

Novartis – SocGen bleibt bei kaufen 104.

Kühne + Nagel – Barclays 130 (140) untergewichten.

Bitcoin – 9231 (9300/8700).

China – Einkäuferindex Produzenten PMI April 50.8 gegenüber März 52.0, Non-Manufacturing PMI 53.2 (52.3).

Ferner Osten - Tokio plus 2,1pc, Hongkong geschlossen («Buddhas Geburtstag), Schanghai plus 1,4pc, Seoul geschlossen (Buddhas Geburtstag) , Singapur plus 2,2pc, Sydney plus 2,6pc, Dollar 0.9748, Euro 1.0584, CNY 7.0553, Gold 1711, Silber 15.30, Erdöl 24.69.

Vorbörse – vorbörslich gut gestimmt: Swisscom plus 1,3pc, Geberit plus 1,1pc, Swiss Re plus 0,9pc, Leonteq plus 2,0pc, Surveillance minus 0,3pc, Swiss Life ex Dividende minus 2,9pc, Helvetia plus 1,0pc, Straumann minus 0,5pc, Valora minus 2,0pc, Clariant minus 2,5pc, restliche Titel gut gehalten bis leicht freundlich.

Tendenz - Footsie plus 30 Punkte, DAX plus 99 Punkte, CAC plus 31 . SMI vorbörslich plus 72 Punkte, Dow Jones Futures plus 104 Punkte.

Börsen morgen 1. Mai: geschlossen Schweiz und Europa.