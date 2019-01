Handelsstreit China/USA dominiert Wall Street

China/USA – Handelsstreit – hinter den Kulissen soll es arg «scheppern» melden Kreise aus dem Weissen Haus. Trump hin- und hergerissen.

Wall Street – mehrere Verkaufswellen, Dow Jones tiefst 462 Punkte! Erholung zum Schluss wegen passablen IBM-Zahlen, die tiefer erwartet worden waren.

USA – Häusermarkt schwache Verkaufszahlen im Dezember – wider Erwarten.

Sika – Pflichtwandelanleihe 1,3 Milliarden Franken (fällig 2022) platziert, Coupon 3,75pc.

Barry Callebaut – Umsatz 3M: leicht tiefer als erwartet. Credit Suisse bleibt neutral 1600.

Zur Rose – Umsatz 2018: plus 20,8pc in Lokalwährung auf CHF 1207,2 Millionen. Deutschland mit plus 38,9pc als grosser Wachstumstreiber. Abschlusszahlen am 21. März.

Bitcoin – 3571 (3661/3559).

UBS – Deutsche Bank 14 halten, Julius Bär 25 halten, DZ Bank 15 (15.50) kaufen, Coba 16 kaufen, Vontobel 16.50 kaufen, Morgan Stanley 17 übergewichten, Credit Suisse 20 überdurchschnittlich.

Surveillance – Jefferies Kursziel 2400 (2500) halten, Deutsche Bank 2640 (2750) kaufen.

Bâloise – HSBC geht auf halten (abbauen) 155 (145): komfortable Kapitalquote.

Swiss Life – HSBC erhöht auf 425 (375) halten.

Ferner Osten – Tokio minus 0,2pc, (Bank of Japan belässt Leitzins unverändert) , Hongkong plus 0,1pc, Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,6pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9976, Euro 1.1342, CNY 6.7847, Gold 1284, Silber 15.40, Erdöl 61.81.

Vorbörse – SMI leichter, Abgaben in Sika, Surveillance, UBS; im Plus SIG plus 2,9pc, Bâloise plus 0,6pc, Rest leichter bis nachgebend, Volatilität wird bleiben.

Tendenz - DAX minus 8 Punkte, CAC minus 37 Punkte, SMI minus 15 Punkte, Dow Jones Futures plus 36 Punkte.