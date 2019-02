Harzige Chinaverhandlungen dämpfen Investorenlust!

Wall Street – kämpft mit der Enttäuschung zu den China-Verhandlungen. «Alles ohne Substanz bisher».

China/USA – Handelsgespräche offensichtlich ohne grossen Erfolg. Einzelne Stimmen sprechen gar von «No Deal.» Gespräche sollen in Peking (!) weitergeführt werden. China verteilt Zückerchen, um Gespräche flott zu halten: bestellt 5 Millionen Tonnen Sojabohnen, was Trump und «seine» Farmer glücklich machen sollte. Vorerst…

China/USA II – Trump hält Druck aufrecht, droht weiter mit massiver Zollerhöhung, wenn kein befriedigender Deal bis zum 1. März steht. Zuckerbrot und Peitsche…

Seco – Konsumentenstimmung Schweiz: Konsumenten rechnen nicht mit Jobverlusten! «Eingetrübt hat sich hingegen der Blick auf die allgemeine Wirtschaftslage.» Die Konsumenten erwarten eine schwächere allgemeine Wirtschaftslage, aber keine Rezession.

Julius Bär – bringt Zahlen 2018 am Montag. «Mixed feelings» meldet die Börse und die Analysten bleiben misstrauisch.

LafargeHolcim – hat den Verkauf der indonesischen Tochter abgeschlossen.

Swatch – UBS senkt auf 245 (250) Verkaufen! Deutsche Bank senkt Kursziel auf 340 (370) aufhalten, senkt Gewinnschätzungen 2019 um zehn Prozent!

Lindt & Sprüngli – UBS senkt auf 65500 (72500) verkaufen!

Clariant – Goldman Sachs geht von Ueberzeugungskauf auf Kauf zurück, Kursziel 25.50 (29).

Bucher – UBS reduziert auf 385 (400) kaufen.

Novartis – JP Morgan senkt Kursziel leicht auf 85 (89), ist aber für untergewichten.

Lonza – JP Morgan geht auf 300 (350) zurück und empfiehlt untergewichten.

Ferner Osten – Tokio minus 0,1pc, Hongkong minus 0,7pc, Shanghai plus 1,3pc, Seoul minus 0,2pc Singapur plus 0,5pc, Sydney flach, Dollar 0.9957, Euro 1.1381, CNY 6.7425 (nervöses Trading) , Gold 1317, Silber 15.92, Erdöl 61.89.

Ferner Osten II – fernöstliche Börsen meist verstimmt ob der Stagnation der China/USA-Verhandlungen. Zudem das kommende Chinesische Neujahr, das vorerst zur Zurückhaltung mahnt.

Bitcoin – 3382 (4096/3325).

Vorbörse – gute Stimmung, Volatilität zum Wochenende bleibt aber. Zu viele politische Ungewissheiten lauern.

Tendenz – Footsie plus 9 Punkte, DAX plus 7 Punkte, CAC plus 16 Punkte, SMI plus 32 Punkte. Dow Jones Futures plus 45 Punkte.