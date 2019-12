Heute alle Blicke auf London – NATO vorerst in Fokus!

Wall Street – Trump: «von mir aus kann der Trade Deal mit Peking auch erst nach den Wahlen stattfinden.» Börsen daraufhin sofort sackschwach, «Enttäuschungsverkäufe».

Peking/USA – Weisses Haus: «Wir werden am 15. Dezember die angedrohten Strafzölle für chinesische Importe einführen.» Weitere Drohung oder Tatsache?

Wall Street II – Art Cashin, UBS Director of Floor Operations (NYSE): «Wenn am 15. Dezember tatsächlich neue Strafzölle eingeführt werden, müssen wir uns einen Helm überstülpen. Ein Sell-Off wird die wahrscheinliche Konsequenz sein!»

NATO – heute offizieller Beginn Nato-Treffen in London. Schlagabtausch in alle Richtungen angesagt. Trump gibt sich vorerst besonders «zahm». Haben ihn seine Generäle unter Druck gesetzt?

ASMALLWORLD – lanciert ASMALLWORLD Private von London aus. Speziell für Luxusreisen höchster Güte. Sieht einen klaren Markt dafür.

LIPO – LIPO und Cembra Money Bank-Partnerschaft: neue LIPO Mastercard wird lanciert.

Zurich Insurance – Barclays erhöht auf 424 (340) übergewichten (marktgewichten).

Swiss Re – Barclays geht auf 112.80 (106.90) übergewichten.

Barry Callebaut – Kepler Cheuvreux 2200 kaufen!

Bitcoin – 7137 (7315/7114).

Ferner Osten - Tokio minus 1,1pc, Hongkong minus 1,0pc, Schanghai minus 0,2pc, Seoul minus 0,7pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney minus 1,6pc, Dollar 0.9874, Euro 1.0937, CNY 7.0689, Gold 1481, Silber 17.20, Erdöl 61.32.

Vorbörse – SMI gibt sich freundlich: Zurich plus 1,2pc, Kud plus 0,3pc, Flughafen Zurich schwach minus 3,9pc, restliche Titel gut gehalten mit Volatilität angesagt.

Tendenz - Footsie minus 7 Punkte, DAX plus 44 Punkte, CAC plus 18 Punkte. SMI vorbörslich plus 25 Punkte, Dow Jones Futures minus 9 Punkte.