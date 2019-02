Heute UBS-Urteil in Paris!

Wall Street – Börse war minus 100 Punkte, erholte sich, nachdem Trump festhielt: «Das Datum 1. März für China ist keinesfalls in Stein gemeisselt. Wir können darüber sprechen, falls sich Lösungen abzeichnen…»

Die Mauer – neben 16 Bundesstaaten haben Dutzende von Landbesitzern an der Grenze zu Mexiko Klagen eingereicht. Sie wollen sich so der drohenden Zwangsenteignung entziehen. Erfahrene Rechtsberater sprechen von jahrelangem Seilziehen, das durch alle Gerichtsinstanzen durch «ewig» dauert.

Bernie Sanders – will 2020 gegen Trump antreten. Er nennt sich den einzigen valablen Sozialisten. Das dürfte es ihm schwer machen…

Brexit – Theresa May heute in Brüssel: «Last-Minute-Versuch, zu retten was zu retten ist». Junckers gibt sich sehr zurückhaltend: «EU wird weder Abkommen noch Backstop neu verhandeln».

UBS – heute Urteil in Paris. Wird sicherlich von der UBS weitergezogen werden, theoretisch könnte noch jahrelang gestritten werden. Urteil wird grosse Beachtung in den Finanzmärkten finden.

Bank Linth – 2018: starker Abschluss: Gewinn plus 10,4pc, pro Aktie CHF 31.01. Dividende unverändert CHF 9 pro Aktie. Nach letztjähriger Dividendenerhöhung werden jetzt die Eigenmittel verstärkt, «um für weiteres Wachstum in allen Regionen gerüstet zu sein.» Zinsengeschäft in hartem Umfeld plus 3,4pc zeigt grosse Kostendisziplin: Sachaufwand minus 3,1pc (diverse Umbauten vollendet), Personalaufwand plus 2,1pc. Zuversicht fürs laufende Jahr in weiterhin schwierigem Umfeld. Vermögensverwaltung wird weiterhin «mit allen modernen Mitteln» aus- und aufgebaut. Hypogeschäft weiter stark aber risikokontrolliert.

Valora – Umsatz plus 11,3pc auf 2,73 Milliarden Franken. Schweizer Retailgeschäft sehr (!) profitabel auf Vorjahresniveau dank komplett modernisierten Verkaufsformaten. Ausblick 2019 optimistisch. Steuerfreie Dividende CHF 12.50 aus Kapitalreserven

ABB – holt 42 Million Dollar-Auftrag von den Indian Railways für «Zugtechnik».

Nestlé – will jetzt doch am Süsswarengeschäft festhalten!

Nestlé II – Royal Bank of Canada 86 (85) «Sector Perform», Independent Research geht auf 92 (86) halten.

Credit Suisse – Berenberg Bank 1250 (14) geht von verkaufen auf halten. Ist aber wegen des Geschäftsmixes skeptisch, bezweifelt, dass CS die Erträge steigern könne: «Aktie nun fair bewertet».

Temenos – HSBC startet mit 170 kaufen.

BB Biotech – Independent Research € 62 (61) halten.

Straumann – starke 2018-Zahlen, weiteres Wachstum angesagt, Analysten reagieren: Credit Suisse geht auf 840 (780) überdurchschnittlich!

Bitcoin – 4003 (3818/4564)!

Ferner Osten –Tokio plus 0,6pc, Hongkong plus 1,0pc Schanghai plus 0,1pc, Singapur plus 0,5pc Seoul plus 1,0pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 1.0020! Euro 1.1352, CNY 6.7281, Gold 1342 (schwächelnder Dollar), Silber 16.01! Erdöl 66.32 (höchst 66.83).

Vorbörse – zurückhaltend: plus für ABB, UBS und Credit Suisse, Valora plus 0,9pc, schwach für GAM minus 0,8pc und DKSH minus 6,5pc! Händler: «Volatilität bleibt uns voll erhalten.»

Tendenz – Footsie plus 10 Punkte, DAX plus 40 Punkte, CAC plus 12 Punkte, SMI plus 24 Punkte, Dow Jones Futures minus 4 Punkte.