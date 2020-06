Heutiges FED-Meeting hält Börsen in Abwartestellung - freundlicher Grundton aus China?

Zurich – platziert nachrangige Anleihe über € 750 Millionen. Erstmals 6/2030 kündbar, im September 2050 zur Rückzahlung fällig, Zinssatz bis 2030 1,875pc, danach variabler Zinssatz.

Wall Street – tiefst minus 421 Punkte. Nasdaq Composite erstmals über 10 000 – Amazon und Apple stürmen. Apple Börsenkapitalisierung höher als alle Titel des DAX zusammen!

FED-Treffen, Profis rechnen mit keiner sofortigen Aktion, aber mit erstem wirtschaftlichen Ausblick seit Beginn der Corona-Krise.

Nordkorea – kappt Linien zu Südkorea. Erneuter Trouble-Hotspot zeichnet sich ab!

Aryzta – Baader-Helvea geht auf 0.70 (0.80) zurück, ist aber für kaufen.

Lindt & Sprüngli – Goldman Sachs 679000 (72100) verkaufen!

Straumann - Jefferies geht auf 750 (1120) zurück mit Halteempfehlung.

Richemont – Oddo BHF geht auf 42 (47) zurück, empfiehlt abbauen.

Medacta – Credit Suisse 91 (84) überdurchschnittlich!

Bitcoin – 9769 (9822/9731).

Österreich – öffnet Grenzen zu Italien am 16. Juni, lässt auch Reisen nach Griechenland und Kroatien zu.

China – es werden wieder Mercedes-Luxuslimousinen gekauft. Absatz zieht an. Hoffnungsschimmer für anhaltende Erholung in China.

Ferner Osten - Tokio plus 0,2pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai minus 0,4pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney plus 0,7pc, Dollar 0.9490, Euro 1.0788, CNY 7.0697 volatil, Gold 1719, Silber 17.75, Erdöl 40.75.

Vorbörse – gehalten/freundlich – Givaudan plus 1,3pc, Adecco, ABB, Credit Suisse und UBS plus 0,4pc, GAM plus 2,3pc, Aryn plus 1,1pc (Wiederanlaufen des Flugbetriebs hilft) L&S minus 0,8pc (downgrading), Bär minus 1,3pc (Finma erneute Untersuchung Geldwäscherei/Argentinien) , übrige Titel gehalten bis freundlich, Volatilität bleibt erhalten. Viele Tagesnews erwartet.

Tendenz - Footsie plus 15 Punkte, DAX plus 100 Punkte, CAC plus 39 Punkte. SMI vorbörslich plus 47 Punkte, Dow Jones Futures plus 139 Punkte.