Hin- und Hergerissen!

Wall Street - Trump droht China mit neuen Zöllen. Klassisches Vorgeplänkel für weitere Verhandlungen. S&P weiter auf Rekordhöhe. Kryptowährungen werden weiter attackiert und sollen unter starke Kontrolle kommen.

Auch grosse Institutionelle ohne klare Meinung, Unsicherheit allerorten. Doch das viele Geld drängt weiter zur Anlage.

Facebook - will Libra nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden einführen.

Sika - Börse meldet Insider- und Investmentkäufe.

DKSH - 1.Hj. Umsatz stagnierend, aber deutlich weniger Gewinn. Analysten-Erwartungen klar verfehlt.

BLKB - operativer Gewinn ok, Gewinn mit plus 1,5pc nur leicht höher. Hohe Zunahme der neuen Kundengelder und erfreuliches Wachstum der Hypotheken. Zinsumfeld ist härter geworden, fürs ganze Jahr erwartet BLKB einen Gewinn auf Vorjahreshöhe!

Barry Callebaut - Bär geht auf 2100 (1970) halten.

Idorsia- und Vifor - gutes institutionelles Interesse wird gemeldet.

Swisscom/mobilezone - Kanton Basel-Stadt wird Grosskunde für das Mobile-Device-Management.

Schmolz + Bickenbach - senkt Erwartungen für das 2.Q. - detaillierte Resultate am 7. August.

Bossard - Baader-Helvea senkt auf halten (kaufen) Kursziel 135 (195)! Management wird Guidance nach unten anpassen. Wachstumsverlangsamung zeigt sich.

Research Partners 140 (165) Umsatz zweites Q. verfehlt.

Tesla Hauptgrund. UBS geht auf 137 (142) zurück, gibt sich neutral.

Givaudan - JP Morgan 2667 (2375) neutral.

Bitcoin - 10815 (11254/9850).

Ferner Osten - Tokio minus 0,7pc, Hongkong plus 0,2pc, Schanghai minus 013pc, Seoul plus 0,4pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney minus 0,2pc, Dollar 0.9852, Euro 1.1091, CNY 6.8742, Gold 1413, Silber 15.36, Erdöl 66.47.

Vorbörse - gehalten, aber klar abwartend: Partners Group plus 1,6pc, GAM plus 0,6pc. DKSH minus 2,4pc, andere Titel gut gehalten, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie minus 12 Punkte, DAX plus 2 Punkte, CAC minus 2 Punkte, SMI minus 24 Punkte, DJ Futures plus 9 Punkte.