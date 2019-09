Hin- und Hergerissen - Kopflosigkeit und Verwirrung ändern Börsentrends innert Stunden!

Wall Street I – Drohnenangriff auf Saudi-Oelförderanlagen mit schwerwiegenden Schäden – Oelpreise gehen durch die Decke, Brent zeitweise über 20pc Plus! Fachleute: «die Leichtigkeit (Verletzlichkeit) durch einen Drohnenangriff ist erschreckend!» Jemen-Houti-Rebellen sagen, sie hätten die Angriffe mit zehn (!) Drohnen geflogen « …und sind bereit, jederzeit erneut zuzuschlagen…». Amerikanische Satelliten-Aufnahmen lassen vermuten, die Angriffe könnten aus dem Iran gekommen sein. Verwirrung total! Unverständnis, wie die Drohnen durch die millardenschwere saudische Luftabwehr kamen…

Wall Street II– Trump spricht davon, «wir könnten möglicherweise einen Zwischen-Deal mit China abschliessen». Lässt viel Fantasie zu und wird für Wirbel sorgen.

Russland – einziger Profiteur der neuen Oelpreise, kann aus dem Vollen schöpfen und fördern!

FED – morgen und Mittwoch Sitzung.

General Motors – erster Streik seit 12 Jahren durch die UAW-Gewerkschaft (United Auto Workers) seit heute Nacht. 50 Millionen Dollar Schaden pro Tag meldet GM in erster Reaktion.

Brexit – PM Johnson trifft heute EU-Präsident Junckers «auf neutralem Boden» in Luxemburg. Alles offen, es liegt an Johnson, einen brauchbaren Vorschlag zu machen. Gefahr ist gross, dass Johnson danach sagt, es gebe keine Einigung und er «erzwinge» einen «No-Deal-Brexit» mit all dessen Folgen. Dem hat das Parlament aber bereits einen Riegel gestossen. Am Dienstag will der oberste englische Gerichtshof darüber befinden, ob das «in die Ferien schicken des Parlaments» überhaupt rechtens sei oder aufgehoben werden muss. Die Schlachten gehen an vielen Fronten weiter, es wird eine der entscheiden(st)en Wochen für England, den Brexit aber auch Europa (EU) sein. Volatilität an allen Ecken, die Gerüchte werden sich jederzeit und überall jagen…

Implenia – «Wir sind offen für konstruktiven Dialog mit Veraison!

Rieter – verkauft Grundstück in Ingoldstadt/D – Gewinnbeitrag rund 60 Millionen Euro!

Roche – Merrill Lynch hebt auf 320 (300) mit Kaufen, nimmt Titel neu in «Top-Picks-Liste» auf. Roche hält heute «Pharma Day» in London ab. News und Publizität erwartet.

Dormakaba – SocGen geht auf 705 (750) zurück mit Halteempfehlung.

Siegfried – Baader Helvea 451 (422) kaufen!

Swiss Life – IP Morgan 370 (440) untergewichten.

Zurich – JP Morgan 420 (400) übergewichten.

Swiss Re – JP Morgan 118 (120) aber mit übergewichten.

Schmolz+Bickenbach – UBS senkt auf 26 (28) neutral.

Bitcoin – 10340 (10708/10300).

Ferner Osten - Tokio plus 1,1pc, Hongkong minus 1,1pc (weiter grosse Proteste), Schanghai plus 0,1pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9885, Euro 1.0943, CNY 7.0677, Gold 1504! (höchst 1511) Silber 17.88! (höchst 18.03), Erdöl 66.58! (plus 10,1pc).

China – Industrieproduktion im August plus 4,4 im Jahresvergleich, erwartet worden waren 5,2pc! Detailhandelsumsätze plus 7,5pc im Jahresvergleich, erwartet worden waren 7,9pc!

Vorbörse – leichter angesagt: Zurich minus 0,1pc, Swiss Life minus 1,1pc, Novartis minus 1,0pc, Bâloise minus 1,0pc, restliche Titel leichter angesagt, hohe Volatilität!

Tendenz - Footsie minus 25 Punkte, DAX minus 109 Punkte, CAC minus 23 Punkte. SMI vorbörslich minus 50 Punkte, Dow Jones Futures minus 113 Punkte.