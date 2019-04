Hin- und hergerissen - (zu) viele Unsicherheiten!

Alcon - ADRs (American Depositary Receipts, amerikanische Zertifikate) eröffneten in NY bei $ 57.81, daraus errechnet sich eine Börsenbewertung von 29 Milliarden Dollar. Erst Analysten-Bewertungen zuhauf: BKB untergewichten 42, Berenberg 55 halten, UBS 57 halten, Morgan Stanley mit übergewichten ohne Kursangabe.

Novartis – Barclays senkt auf 70 (75) untergewichten, Morgan Stanley gleichfalls untergewichten 80 (88), UBS reduziert auf 82 und bleibt neutral.

Israel – Kopf an Kopf Rennen. Beide provisorisch 60 Stimmen im Knesset (120 Total). Hartes Ringen hinter den Kulissen um Stimmen der kleinen Parteien. Dürfte ein längerer Prozess werden, da beide Seiten sich unnachgiebig zeigen. Wird den Nahen Osten auf Trab halten.

Wall Street – Innenpolitik wird wieder verstärkt beachtet. Dazu Mexiko-Politik, Kampf um Steuererklärungen Trump, weiterhin harzende China-Verhandlungen, EU-Angriff aus vollen Rohren. «Es gibt vieles zu tun, wer packt es an?» IWF senkt Wachstumsprognosen für weltweites Wirtschaftswachstum 2019.

Boeing – meldet drastischen Einbruch bei Neubestellungen: nur noch 95 Flugzeuge, im Vorjahr waren es noch 180!

EZB – keine Zinsänderungen erwartet. Draghi wird heute noch PK abhalten. Warnende Finger?

Brexit – EU will und wird Austrittsdatum verlängern, alles möglich, heute Tag der ersten Entscheidungen.

Valora – Baader-Helvea senkt auf verkaufen (kaufen). Kursziel neu 242 (270).

Bitcoin – 5208 (5340/5135).

Ferner Osten –Tokio minus 0,5pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 1.0002, Euro 1.1261, CNY 6.7135! Gold 1304, Silber 15.22, Erdöl 70.81.

Vorbörse – SMI zeitweise auf Rekordhöhe, und schon reden die ersten Händler wieder von der «Schallmauer» 10 000, die es jetzt zu knacken gilt. Frühere Angriffe auf diesen Höhenflug waren versandet. «Diesmal besteht eine echte Chance, dass wir die Hürde knacken» melden optimistische Händler. Nestlé plus 0,2pc, ALC minus 0,2pc, Novartis minus 1,2pc, Forbo ex Dividende minus 1,8pc, Valora unter Abgabedruck minus 3,2pc. Auch heute volatiler Handel angesagt.

Tendenz – Footsie minus 5 Punkte, DAX minus 2 Punkte, CAC plus 9 Punkte, SMI minus 23 Punkte (Novartis ex Alcon), Dow Jones Futures plus 20 Punkte.