Höchste Nervosität an allen Börsen - alle haben eine Meinung, keiner weiss was!

EU – EU-Parlament «entlässt» Grossbritannien.

FED – belässt Zinsen unverändert 1.5 – 1.75pc (nach drei Zinssenkungen 2019). «Labor market remains «strong» while the economy is growing at a moderate rate».

Bank of England – heute Zinsentscheid und Ausblick Brexit. Alles offen.

Wuhan-Virus – Lufthansa, British Airways und Swiss stoppen alle China-Flüge. Offiziell (China National Health Commission) heute früh: 7711 Ansteckungen, 170 Tote. WHO Genf heute mit Sondersitzung: Soll weltweiter Alarm geschlagen werden?

Wall Street – Impeachment im Vordergrund – morgen erste entscheidende Abstimmung im Senat. Alles offen, entsprechend nervös die Börsen. Dazu noch der «Palästina-«-Streit.

Roche – 2019: Konzernverkäufe plus 9,1pc zu konstanten Wechselkursen und plus 8pc in Schweizer Franken. Renner die Division Pharma mit einem Plus von elf Prozent. Dividendenerhöhung auf CHF 9.00, 33. Dividendenerhöhung in Folge!

Swatch – 2019: Umsatz CHF 8 243 Millionen, minus 1,8pc (gegenüber Vorjahr) zu konstanten Wechselkursen, minus 2,7pc zu aktuellen Kursen, Konzerngewinn CHF 748, ein Minus von 13,7pc, operativer Cash Flow plus 30pc auf CHF 1 224 Millionen. Dividenden unverändert CHF 8.00 Inhaber und CHF 1.60 Namen. Ausblick 2020: weiter gesundes Wachstum ausser Hongkong. Erwartetes Highlight Sommer-Olympiade in Japan «wo sich Omega in einem der grössten Luxusmärkte der Welt einzigartig präsentieren kann…»

Bucher Industries – 2019: «Betriebsgewinn wird den Wert von 2018 nicht ganz erreichen. Das Konzernergebnis dürfte auf dem Niveau des Vorjahrs zu liegen kommen…»

Titlis-Bahnen – «zweitbestes Ergebnis und Besucherrekord.»

Temenos – Kepler Cheuvreux geht auf 180 (157) kaufen! Neue Google-Cloud-Kooperation brachte Kaufwelle.

Idorsia – Goldman Sachs startet neu mit 30 neutral.

Surveillance – CFRA 2700 (2600) halten.

Novartis – DZ Bank 105 (102) kaufen, Julius Bär 89 halten, Vontobel bleibt bei halten 90., JP Morgan bei 91 untergewichten, Morgan Stanley weiter 93 untergewichten, Oddo Securites bei 102 kaufen, Jefferies bleibt bei 105 kaufen, Garnier 107 kaufen, Goldman Sachs 113 »Conviction Buy».

Emmi – Kepler Cheuvreux bleibt bei 750 abbauen, Bär und Vontobel 800 halten, ZKB gar ist für übergewichten, Credit Suisse 970 (950) übergewichten!

Lonza – Berenberg 425 (410) kaufen.

Bitcoin – 9326 (9361/9185).

Berner KB – Rekordgewinn und Dividendenerhöhung.

Ferner Osten - Tokio minus 1,7pc, Hongkong minus 2,6pc, Schanghai (normal, Neujahr) geschlossen, Seoul minus 1,7pc, Singapur minus 0,7pc, Sydney minus 0,3pc, Dollar 0.9721, Euro 1.0709, CNY 6.9109, Gold 1580, Silber 17.66, Erdöl 59.07.

Ferner Osten II – Taiwan nach Feiertagen heute erster Tag wieder Börse: Taipeh-Taiex-Index minus 5,25 pc (!), Foxconn (Hauptlieferant für Apple und auch als Hon Hai Precision Industry Co. bekannt) minus 9,5pc!

Vorbörse – schwächer, Roche und Credit Suisse minus 1,1pc, Novartis minus 1,2pc, Richemont minus 1,8pc, Swatch sackschwach minus 4,3pc, GAM minus 0,7pc, Kudelski minus 1,1pc, restliche Titel meist nachgebend – hohe Volatilität und Nervosität.

Tendenz - Footsie minus 66 Punkte, DAX minus 142 Punkte, CAC minus 68 Punkte. SMI vorbörslich minus 103 Punkte, Dow Jones Futures minus 224 Punkte.