Hohe Nervosität allerorten - Schweizer Abschlüsse dominieren - Tageslaune spielt mit!

Credit Suisse – 2019: flotte Zahlen in der letzten Thiam-Präsentation. Aber trotzdem unter Analystenerwartungen! 4.Q. Gewinn CHF 852 Millionen (Analystenerwartungen 881), fürs 2019 Gewinn 3,419 Milliarden Franken. Erwartet wurden allgemein 3,5 Millionen. Dividende CHF 0,2776 (0.2625), Aussichten: für das Jahr 2020 vorsichtig optimistisch…

Nestlé – 2019: Umsatz CHF 92,6 Milliarden, plus 3,5pc, Gewinn «befriedigend», Dividende CHF 2.70 (2.45). Wassersparte bleibt problembehaftet. Aussichten: und «noch zu früh, um finanzielle Auswirkungen des Virus zu beziffern». Sieht aber beschleunigtes Wachstum.

Zurich Insurance - 2019: starkes Ergebnis, Reingewinn plus 12pc auf CHF 4,15 Milliarden. Analysten- und Markterwartungen übertroffen. Dividende wird auf CHF 20 (19) erhöht.

Clariant – 2019: drastischer Gewinnrückgang. Umsatz stagnierte bei CHF 3,4 Milliarden, Reingewinn um 90 Prozent (!) auf 38 Millionen eingebrochen. Vor allem wegen einer Rückstellung von 231 Millionen. Operativer Cash Flow minus 4pc auf CHF 509 Millionen. Allen den Analystenerwartungen entsprechend.

Valiant – 2019: Gewinn CHF 121,1 Millionen, plus 0,6pc. Dividende wird auf CHF 5.00 (4.40) erhöht. Betont hervorragendes Zinsergebnis, weitere Expansion und Wachstum angestrebt. Elf neue Ortschaften für Filialen bezeichnet.

Temenos – 4.Q. Umsatz $ 309. 6 Millionen, operativer Gewinn (EBIT) plus 19pc, Dividende 0.85 (0.75). 2020 Umsatzwachstum 16-20 Prozent erwartet.

Wall Street – weiter grosse Nervosität wegen Wahlen und Virus-Auswirkungen (neueste Zahlen, massiv neue Ansteckungen). Tageslaunen entscheiden. Aber Börsen laut NY-Händlern «wäre sonst gut aufgestellt».

Vontobel - Goldman Sachs bleibt bei 67 neutral, UBS 67.80 neutral.

Bucher – Kepler Cheuvreux bleibt bei kaufen 360.

Sonova – Jefferies 290 (265) kaufen!

Bitcoin – 10428 (10510/10314).

Ferner Osten - Tokio minus 0,1pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai minus 0,7pc, Seoul minus 0,3pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9770, Euro 1.0637, CNY 6.9806, Gold 1574, Silber 17.65, Erdöl 55.66.

Vorbörse – leichter, Novartis plus 0,1pc, Zürich plus 0,05pc, Credit Suisse minus 1pc, Nestlé minus 1,9pc, Temenos plus 1,6pc, Leonteq plus 1,2pc, Clariant plus 1,2pc, Vat plus 0,8ph, Flughafen Zürich minus 2,1pc, Logitech minus 2,7pc, restliche Titel leichter und nachgebend, Volatilität wird heute besonders stark sein. Franken fest!

Tendenz - Footsie minus 12 Punkte, DAX minus 46 Punkte, CAC minus 26 Punkte. SMI vorbörslich minus 2 Punkte, Dow Jones Futures minus 113 Punkte.