Hohe Nervosität - Märkte global irritiert!

Wall Street – Konsumgüter- und Warenhausaktien mit guten Ausweisen. Zeigt gute Konsumentenstimmung. Liess ganze Börse spurten. Rezessionsdiskussion kurzfristig in den Hintergrund geschoben. Aber die «Inverted Curve» der Obligationenmärkte spricht eine andere Sprache!

Grönland – Trump beleidigt, dass Dänemark knallhart abgelehnt hat und das Angebot als «absurd» bezeichnet. Trump sagt daher den Staatsbesuch (!) in Dänemark schroff und rüde ab! Kopenhagen seinerseits sehr verärgert: «das ist unanständig und wider jede diplomatische Gepflogenheit.» Um die sich Trump noch nie gross geschert hat…

Brexit – Premier Johnson in Berlin. Ist bei Angela Merkel aufgelaufen. Keine Nachverhandlungen! Johnson unmissverrständlich: «dann gehen wir ohne Deal». Heute geht Johnson weiter nach Paris. Da wird er bei Macron auf Eisen beissen.

Zentralbanker-Treffen – Jackson Hole/Wyoming kommt in den Fokus. Präsident Trump schiesst weiter aus allen Rohren auf FED-Chef Jerome Powell, verlangt imperativ «grossen Zinsenschnitt» um Wirtschaft und Börse wieder auf Trab zu bringen. Powell spricht am Freitag um 16 Uhr Schweizerzeit (live auf Bloomberg, CNBC und CNN).

Coltene – 1. Hj: Akquisitionen brachten starkes Umsatzwachstum von CHF 135,4 Millionen (85,6). Reingewinn CHF 7,9 Millionen (6,2). Zuversicht fürs ganze Jahr.

Bossard Gruppe – Umsatz konnte gehalten werden auf 450,9 Millionen Franken. Konzerngewinn CHF 41,6 Millionen (49,0). «Gegenwind in Amerika». Ausblick 2.Hj eher gedämpft, Handelsstreit China/USA und Brexit als Hauptpunkte.

Sunrise – 2.Q: starkes Kundenwachstum bei Mobile Postpaid mit plus 10pc, Internet plus 9pc und TV plus 15pc. Nettogewinn plus 6,7pc, Prognose fürs 2.Semester wird angehoben («an das obere Ende der ursprünglichen Erwartungen»). Sieht Dividendenbandbreite CHF 4.35-4.45 (steuerfrei) aus Kapitalrücklagen.

Roche – HSBC 225 (207) aber mit Abbauempfehlung!

Alcon – JP Morgan 56 (55) neutral, Vontobel wiederholt abbauen 52, Bär halten 57, UBs 58.50 neutral, Goldman Sachs als einziger 65 mit kaufen.

Dormakaba – UBS 555 (560) verkaufen.

Bitcoin – 9900 (10478/9748).

Ferner Osten - Tokio minus 0,1pc, Hongkong minus 0,9pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 0,6pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 0,3pc, Dollar 0.9820, Euro 1.0890, CNY 7.0737, Gold 1502, Silber 17.08, Erdöl 60.11.

Vorbörse – alles leichter gestellt, Volatilität wird heute besonders stark sein (Tageslaune und Tagesmeldungen). Globale Händler verunsichert!

Tendenz - Footsie minus 15 Punkte, DAX minus 28 Punkte, CAC minus 20 Punkte. SMI vorbörslich minus 25 Punkte, Dow Jones Futures minus 26 Punkte.