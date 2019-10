Innenpolitisches Gezänke in den USA - Nervösität an den Weltmärkten!

Wall Street – Innenpolitisch in Aufruhr. Trump auch von eigener Partei unter Druck wegen Syrien und den Kurden. Trump attackiert Nancy Pelosi rüde, die daraufhin das Weisse Haus und die Sitzung mit Trump verlässt. Böse Verzahnungen, die die Börse stündlich beeinflussen können und werden. Wall St.Meinung: «Trump im Meltdown-Modus…»

Brexit – Ringen um letzte Positionen – noch heute soll genereller Entscheid/Einigung fallen?! Aber entscheidender Widerstand aus schottischen und irischen Kreisen deuten auf zähes Ringen…

Uhrenexporte September: unbereinigt 1,82 Milliarden Franken, nominell plus 10,2pc, real plus 4,4pc!

CH-Aussenhandel September – Exporte plus 0,9pc, Importe plus 1,8pc! Handelsbilanzüberschuss CHF 5,9 Milliarden Franken. Chemie/Pharma plus 2,7pc retten die Bilanz, andere Bereiche waren grundsätzlich rückläufig.

Nestlé - 9M Umsatz CHF 68,4 Milliarden, ein Plus von organisch 3,7pc, weiter auf (langsamem) Wachstumskurs. Zuversicht fürs ganze Jahr, Umsatz und Gewinne werden weiter zunehmen. Neuer Aktienrückkauf geplant.

Temenos – 3.Q: Umsatz 229,1 Millionen Dollar, ein Plus von zehn Prozent, EBIT plus 16pc auf 79,1 Millionen, Gewinn je Aktie 0.90 Dollar, Gesellschaft erhöht Prognose klar.

Roche – Julius Bär revidiert 375 positiv Hold, DZK Bank erhöht auf 285 (275) halten, Vontobel bleibt bei kaufen 316, Morgan Stanley bestätigt übergewichten 315, JP Morgan weiter 320, Deutsche Bank weiter 320 kaufen, Goldman Sachs bleibt bei 325 kaufen, Jefferies weiter 330 kaufen und Bryan Garnier bleibt bei 340 kaufen.

Kühne & Nagel – Goldman Sachs senkt auf 138 verkaufen (148 neutral).

Huber & Suhner – UBS senkt auf 68 (75) neutral.

Bitcoin - 7974 (8322/7935).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai flat, Seoul minus 0,4pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 0,7pc, Dollar 0.9936, Euro 1.1005, CNY 7.0981, Gold 1490, Silber 17.36, Erdöl 58.89.

Vorbörse – SMI hält sich: Nestlé plus 0,6pc, Lonza plus 0,1pc, UBS und ABB minus 0,2cp, Aryn plus 0,3pc, Inficon minus 4,2pc. Restliche Titel knapp gehalten bis leichter, mit grosser Volatilität erwartet.

Tendenz - Footsie minus 4 Punkte, DAX minus 28 Punkte, CAC minus 10 Punkte. SMI vorbörslich minus 11 Punkte, Dow Jones Futures minus 53 Punkte.