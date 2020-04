Institutionelle und Händler zunehmend schwach gestimmt!

Viren – FDA hat in den USA einen Schnell-Test-Kit für Coronavirus zugelassen. Soll in nur zwei Minuten Auskunft geben können. Präsident Trump gibt sich pessimistisch: «Die nächsten Wochen werden schmerzlich sein». Rechnet mit bis zu 100 000 Toten! Weitere Stimmen aus dem Weissen Haus: «es könnten aber auch viele Tote mehr sein». Bisheriger Präsidenten-Optimismus schlägt um in klaren Pessimismus!

Viren Schweiz – Stand gestern spät: 16605 angesteckt, 431 Tote!

Wall Street – DJIA schlechtestes Quartal seit Q4 1987! Standard & Poors schlechtestes Quartal seit 1938!! 2.Q. 2020 startet mit vielen Fragezeichen. Nicht wenige Börsianer sehen hier weitere Sell-Offs in den nächsten Tagen und Wochen. Virus-Situation USA prädominiert zur Meinungsbildung.

Huber+Suhner – UBS geht auf 62 (68) zurück, gibt sich neutral.

Software One – Credit Suisse 21 (25) überdurchschnittlich.

Novartis – Jefferies 95 (105) kaufen.

Straumann – JP Morgan 754 (869) neutral!

Clariant – Credit Suisse 20.50 (24.50) überdurchschnittlich.

Bitcoin – 6344 (6455/6272).

Ferner Osten - alles sehr nervös: Tokio minus 4,5pc, Hongkong minus 3,4pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul minus 4,4pc, Singapur minus 1,3pc, Sydney minus 1,6pc, Dollar 0.9615, Euro 1.0593, CNY 7.0890, Gold 1597, Silber 14.15, Erdöl 25.78.

Vorbörse – schwach – Händler sehen Sell-Off-Gefahr – Händler-Stimme: «demnächst in diesem Theater…» indikative Vorbörsenkurse – weiter mit grosser Volatilität: Surveillance, Swiss Life minus 1,6pc, Swisscom minus 1,7pc, Credit Suisse minus 3,1pc, ABB, UBS minus 3,4pc, restliche Titel alle schwach, teilweise «einbrechend» und hohe Volatilität angesagt. Schlechter Start ins 2.Quartal ist kein Aprilscherz…

Tendenz – Märkte sehr nervös, alles Momentaufnahmen: Footsie minus 231 Punkte, 1.Q. war schlechtestes Quartal seit Q4 1987! DAX minus 367 Punkte, CAC minus 171 Punkte. SMI vorbörslich minus 282 Punkte, Dow Jones Futures minus 71 Punkte!