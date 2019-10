IPO SoftwareOne heute Bookbuilding - am 26. an der Börse!

SoftwareOne – Schleier gelüftet – am 26.Oktober IPO: 38,5 Millionen Aktien mit Greenshoe bis 5,8 Millionen Aktien. Preisspanne 16.50 bis 21 Franken. Bookbuilding startet heute.

China/USA – September-Zahlen aus Peking: Importe aus den USA minus 20,6pc, Exporte nach den USA minus 17,8pc!

Wall Street – Columbus Day – reduzierter Handel an allen US-Märkten.

Brexit – heute weitere Gespräche mit EU – EU-Kommission Spitzentreffen Donnerstag und Freitag.

Crealogix – will Wandelanleihe von mindestens CHF 20 (bis 25 Millionen) auflegen.

Peach Properties – Kreissparkasse Biberach an der Riss (Ankeraktionärin) erhöht Anteil via Kapitalerhöhung von 7,7pc auf 10,9pc.

Nestlé – plant mit Kanton Waadt ein «Swiss Food and Nutrition Valley» zu schaffen.

Implenia – Veraison und Parmino brechen die Gespräche mit Implenia ab!

Klingelnberg – Gewinnwarnung!? – Umsatz und operativer Gewinn werden klar unter Vorjahr erwartet.

Swiss Re – SocGen 105 (100) halten.

Dufry – ZKB bestätigt halten, Kepler-Cheuvreux bleibt bei kaufen 115, Vontobel bei 125 kaufen..

Givaudan – ZKB bleibt bei übergewichten.

ABB – Kepler Cheuvreux bestätigt kaufen bis 23.

Flughafen – Vontobel weiterhin 220 kaufen.(12) marktgewichten.

SIG Combibloc Group - Goldman Sachs 16 (14) kaufen.

UBS – Barclays 10 (11) untergewichten.

Credit Suisse – Barclays 12.50

Bitcoin – 8318 (8637/8249).

Ferner Osten - Tokio Feiertag, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 1,4pc, Seoul plus 1,3pc, Singapur plus 0,8pc, Sydney plus 0,6pc, Dollar 0.9962, Euro 1.0986, CNY 7.0547, Gold 1489, Silber 17.61, Erdöl 59.93.

Vorbörse – SMI schwächelt, verunsichert: Titel teilweise knapp gehalten, Volatil wie immer.

Tendenz - Footsie plus 5 Punkte, DAX minus 33 Punkte, CAC minus 21 Punkte. SMI vorbörslich minus 52 Punkte, Dow Jones Futures plus 47 Punkte.