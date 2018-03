Klarer Befreiungsschlag nach NY-Hausse - aber Handelskrieg-Sorgen bleiben

Wall Street - CH-Aktien: haussierend Roche, LafargeHolcim, Swatch Group und Givaudan, nachgebend UBS.

Weisses Haus - Trump legt im "Handelskrieg" ein Scheit nach: Droht Kanada und Mexiko, wenn kein neues NAFTA verhandelt wird. Und die Europäer lässt er wissen, er werde deren Auto "…bis an den Bach hinunter besteuern…" Kanada und Mexiko haben bereits negativ geantwortet, die EU hat Drohungen zurückgewiesen, Trump scheint sich hier zu verzahnen, lässt die bisherigen Drohungen gegen China "einschlafen."

Dormakaba - 2017: 1Hj. deutlich mehr Umsatz und Gewinn, aber Erwartungen der Finanzgemeinde verfehlt. Gibt sich vorsichtiger fürs Gesamtjahr 2017/2018!

Bucher - 2017: deutlich höherer Gewinn und Dividendenerhöhung!

Goldbach - 2017: Umsatz plus 3,2pc auf 512 Millionen Franken, Gewinn plus 34pc auf 11.8 Millionen Franken, Übernahme durch Tamedia läuft nach Plan. Goldbach wird innerhalb der Tamedia-Gruppe als eigenständiges Unternehmen mit dem bisherigen Management weitergeführt.

Oerlikon 2017: Umsatz und Auftragseingang klar gesteigert. Wichtig: bei der Profitabilität Fortschritte gemacht. Zahlen klar über Expertenerwartungen.

Lindt & Sprüngli - 2017: Umsatz plus 4,8pc auf CHF 4 088 Millionen. Gewinn plus 7,8pc auf 452,5 Millionen Franken, Dividende wird auf CHF 930 pro Aktie erhöht. Weiteres Aktienrückkaufprogramm über 500 Millionen Franken bis Juli 2019 angesagt.

VP Bank - 2017: Gewinn plus 13,4pc, starker Netto-Neugeldzufluss plus 13pc auf 40,4 Milliarden Franken und Dividendenerhöhung auf CHF 5.50 (4.50). Weiteres Wachstum für 2018 angesagt.

Bitcoin - 11275.

Meyer Burger - Holt zwei Aufträge in Asien über 14 Millionen Franken.

Gategroup - IPO der durch die chinesische HNA-Gruppe kontrollierten Tochter in Kürze an der Schweizer Börse. HNA-Gruppe im Credit Squeeze, muss dringend Kapital beschaffen.

Logitech - Mit Investortag. Sieht für 2017/2018 Wachstum von 12-14pc in Lokalwährungen und einen operativen Gewinn von 270-280 Millionen Dollar!

Kühne & Nagel - RBC Capital Markets nimmt Kursziel auf 160 (165) zurück.

Adecco - Goldman Sachs senkt auf 79 (82) neutral.

Helvetia - Viele Neubewertungen: BNP 552, Vontobel 580 halten, Helvea wiederholt 590 kaufen, Bär bestätigt kaufen 600

Ferner Osten - Tokio plus 1,8pc, Hongkong plus 2,2pc, Schanghai plus 0,9pc, Seoul plus 1,6pc, Singapur plus 1,5pc, Sydney plus 1,1pc. (Leitzinsen bleiben bei 1,5pc) Dollar 0.9402, Euro 1.1604, CNY 6.3474, Gold 1321, Silber 16.44, Erdöl 65.66.

Optionen/Vorbörse - Im Fokus ABB, Credit Suisse und Adecco. Novartis heute ex Dividende, Einfluss auf SMI. Alle Werte (ausser Novartis) im Plus. Händler zuversichtlich.

Tendenz - T echnische Signale sprechen für einen flotten Start auf allen Märkten: Footsie plus 82 Punkte, DAX plus 109 Punkte, CAC plus 31 Punkte. SMI vorbörslich plus 55 Punkte, Dow Jones Futures plus 82. Punkte.