Klares Erholungsrallye - doch es braucht Anschlusskäufe!

Wall Street – Trump versucht, die Börsen-Turbulenzen zu beruhigen: «Our Economy ist the best in the world». Böser Kommentar aus Händler-Kreisen: «Wer es glaubt zahlt einen Taler». Weisses Haus hält alle Vermutungen einer kommenden Rezession für «Fake News».

EU/USA – Trump: «ich werde mich in Kürze wieder dem EU-Problem annehmen.» Will Druck auf EU klar aufrecht halten.

Erdöl – Drohnenangriff auf Saudische Erdölinstallation. Aus dem Jemen abgefeuert?! Erdölpreise notieren nicht gross verändert.

Straumann – Morgan Stanley 900 (850) übergewichten, HSBC 945 (950) kaufen.

Geberit – Vontobel 440 (450) halten, Kepler Cheuvreux 440 (455) halten, SocGen bleibt bei 400 kaufen, Julius Bär 500 (510) kaufen, total gegenläufig DZ Bank: 380 (440) verkaufen (halten), «im Sektorenvergleich teuer».

Tecan – Julius Bär 285 (290) kaufen, ZKB bleibt bei übergewichten.

Stadler Rail – Credit Suisse 44 (45) neutral.

PSP – Berenberg Bank 135 (118) kaufen. Gewinnschätzungen werden leicht angehoben: «solides Geschäftsmomentum dauert an…»

Argentinien – Fitch Survey senkt Bonität um zwei Stufen auf «CCC», sieht Zahlungsausfälle kommen.

Bitcoin – 10370 (10758/10262).

Ferner Osten – Tokio plus 0,7pc, Hongkong plus 1,9pc, Schanghai plus 1,5pc, Seoul plus 0,5pc, Singapur plus 0,5pc, Sydney plus 0,8pc, Dollar 0.9798, Euro 1.0862, CNY 7.0477, Gold 1508, Silber 17.00, Erdöl 59.41.

Vorbörse – freundlich zum Wochenende, im Einklang mit dem festeren Fernen Osten: UBS Group, Adecco, ABB, Credit Suisse plus 0,4pc, Kudelski plus 0,5pc, Geberit unverändert, restliche Titel gut disponiert, aber Volatilität lauert immer noch im Hintergrund.

Tendenz - Footsie plus 38 Punkte, DAX plus 74 Punkte, CAC plus 63 Punkte. SMI vorbörslich plus 36 Punkte, Dow Jones Futures plus 157 Punkte.