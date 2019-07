kommende Zentralbanken-Entscheide dominieren!

Wall Street – US Sonderermittler Robert Mueller heute vom Kongressausschuss befragt. CNN und CNBS übertragen live, zeitweise auch Bloomberg. Ganz Amerika wird zuschauen!

EU/USA – EU-Sprecherin: «Wir haben eine Liste über 35 Milliarden Euro US-Güter. Die wir anwenden, falls die USA Autos aus Europa mit Strafsteuern belegen will. Wir hoffen nur, dass wir die Liste nicht hervorziehen müssen…»

GB-Regierung – heute übernimmt Boris Johnson von Theresa May. Er gibt sich militant ob des Brexit-Austritts: «go or die», auf gut deutsch: «Ghaue oder Gstoche». Da ist der Austritt, so oder so, noch lange nicht in trockenen Tüchern. Parteiinterne Opposition plus der Widerstand der britischen Industrie werden ein harter Brocken.

China/Peking – US-Verhandler fliegen nächste Montag nach Peking. Eine weitere Verhandlungsrunde angesagt! Peking spielt erneut auf Zeit! Trump lässt Peking wissen, dass er gewillt sei, Huawei-Restriktionen zu entschärfen, falls die Chinesen US-Landwirtschaftsprodukte kaufen. Trump braucht seine Farmer-Wähler und muss sie an der Stange halten…

Iran – gratuliert Boris Johnson, warnt ihn aber gleichzeitig ob des Streits in der Strasse von Hormus!

Deutsche Bank – 2.Q. Verlust 3,1 Milliarden (3100 Millionen)!

EZB - Zinsentscheid morgen, alles offen. Zwingt Euro-Kurs SNB zu baldigem Handeln?

Lonza – 1.Hj: Pharma Biotech läuft super, zweistellige Zuwachsraten. Zuversicht fürs ganze Jahr.

Sulzer – 1.Hj: Umsatz plus 13,1pc, Bestellungseingang plus 8,7pc,

Bobst – 1.Hj: Umsatz minus 3pc, Nettogewinn CHF 7,4 Millionen (24,9), Auftragsbestand minus 9pc, Auftragseingang minus 15 pc, erhöhter Preisdruck auf allen Märkten, Gesamtjahresgewinn-Erwartung wird nach unten korrigiert. Klare Gewinnwarnung!

CH-Ausweise – morgen Höhepunkt Gewinnausweise: Roche, Sika, ABB, Also, Autoneum, Calida, Clariant, GR KB, Inficon, Leonteq, Mikron, Vontobel.

Schmolz & Bickenbach – Moody’s stuft auf B3 zurück mit negativem Ausblick.

Lindt & Sprüngli – Barclays erhöht auf 78 000 (68 000) marktgewichten (untergewichten)!

UBS – Credit Suisse passt auf 16 (17) an, ist aber weiter für übergewichten.

Idorsia – Deutsche Bank erhöht leicht auf 30 (29) mit Kaufempfehlung.

Ams – Deutsche Bank erhöht auf 52 (45) kaufen.

Novartis – JP Morgan 82 (78) mit untergewichten!

Kühne & Nagel – Goldman Sachs 148 (145) neutral.

Logitech – Goldman Sachs 45.50 (45) kaufen.

Bitcoin – 9731 (10287/9560).

Ferner Osten –Tokio plus 0,3pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul minus 0,9pc, Sydney plus 0,8pc, Singapur plus 0,5pc, Dollar 0.9859, Euro 1.0993, CNY 6.8800, Gold 1421, Silber 16.51, Erdöl 64.07!

Vorbörse – vorerst gehalten: Lonza plus 1,1pc, AMS plus 2,1pc, Bobst plus 1,1pc, Lindt & Sprüngli plus 0,6pc, Clariant minus 0,4pc. Rest gehalten, Volatilität wird bleiben.

Tendenz – Footsie minus 18 Punkte, DAX plus 40 Punkte, CAC plus 2 Punkte, SMI plus 66 Punkte, Dow Jones Futures minus 9 Punkte!