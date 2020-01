Krisen/Kriegsstimmung um Golf-Region - Märkte werden durchgeschüttelt.

USA/Iran – Amerikanischer Helikopter-Schlag tötete Ghassem Soleimani, den iranischen General der Revolutionären Kräfte und Chef des militärischen Arms (Al-Kuds-Brigaden) in der Nähe des irakischen (!) Flugplatzes der Hauptstadt Bagdads – er war dort offensichtlich um weitere Aktionen gegen die USA und Israel zu planen. Der Schlag erfolgte auf persönlichen Befehl von Präsident Trump («President Trump personally ordered the strike»). Der Iran hat sofort «schreckliche Rache» angesagt und versprochen!

Wall Street – fulminanter Start ins neue Jahr, DJ 330 Punkte im Plus. Verpufft aber jetzt nach der neuesten politischen Entwicklung im Nahen Osten.

Apple – Aktie erstmals über 300 Dollar.

Impeachment – US Senat tritt morgen wieder zusammen.

Sunrise – Knall und Fall: CEO tritt per sofort zurück, Und Peter Kurer verlässt das Lokal gleichzeitig!

Bitcoin – 7220 (7281/6857).

Ferner Osten - Tokio geschlossen, Hongkong minus 0,2pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur minus 0,5pc, Sydney plus 0,6 pc, Dollar 0.9708, Euro, CNY 6.9715, Gold 1541, Silber 18.17, Erdöl 68.27.

Vorbörse – SMI gehalten, Händler sehen gar leichte ausländische Käufe (Flucht in Franken?). Gesucht ABB, Adecco, UBS, alle plus 0,4pc, Ascom plus 0,3pc, Aryzta minus 0,2pc, restliche Titel gehalten oder leicht besser. Volatilität wird heute besonders stark sein.

Tendenz - Footsie minus 21 Punkte, DAX minus 97 Punkte, CAC minus 22 Punkte. SMI vorbörslich minus 7 Punkte, Dow Jones Futures minus 213 Punkte (sehr nervös, zeitweise minus 330!).