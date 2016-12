La Rue - die Ruhe!

UBS - Konsumindikator: erneuter Anstieg im November, wenn auch verhalten. Autokäufe weiterhin Motor. Erfreulicher November für Neuwagenzulassungen um 0,4pc. Tourismus mit weiterhin starkem Inländerzuwachs.

Accu Holding - Börse verfügt Handelseinstellung, weil Kotierungsbedingungen nicht mehr erfüllt werden können. Ab 3. Januar bis auf weiteres!

ZKB - einigt sich mit Deutschland auf Bussenzahlung, kauft sich mit einmaliger Zahlung von 5,7 Millionen Euro "frei".

Japan - Industrieproduktion steigt wieder flott an: November plus 1,5pc, Dezember 2pc erwartet und Januar gar 2,2pc.

Ferner Osten - Tokio unverändert, Hongkong plus 0,8pc, Schanghai minus 0,4pc, Seoul minus 0,9pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 1,0pc. Dollar 1.0279, Euro 1.0750, Yuan 6.9545, Gold 1143, Silber 15.96, Erdöl 56.01.

Optionen - weiter freundliche Grundhaltung, aber minimale Geschäfte.

Tendenz - Footsie plus 8 Punkte, DAX minus 2 Punkte, CAC minus 1 Punkte. SMI vorbörslich plus 4 Punkte.