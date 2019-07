Lagarde ersetzt Draghi!

Wall Street – heute schliessen US Märkte früher. Morgen alle geschlossen: US Independence Day (Unabhängigkeitstag). Trump will die militärische Stärke Amerikas in den Vordergrund stellen. Beunruhigt die Märkte.

EZB –Sensation? EU-Rat schlägt IMF-Chefin Christine Lagarde als Kandidatin für den Job als EC-Präsident, Mario Draghi ersetzend.

EU-Gipfel hat die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen als Nachfolgerin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nominiert.

Lonza – Baader-Helvea 349 (338) kaufen, erwartet starkes Umsatzwachstum von sieben Prozent.

Flughafen Zürich – Goldman Sachs 217 (196) kaufen.

Kühne & Nagel – Goldman Sachs geht auf 145 (12) neutral.

ABB – Jefferies senkt auf 20 (21) halten.

Geberit – Goldman Sachs 365 (32) verkaufen! Sieht Wachstumsverlangsamung.

Nestlé – Jefferies erhöht auf 115 (102) kaufen, Goldman Sachs 109 (104) kaufen.

Ferner Osten - Tokio minus 0,6pc, Hongkong minus 0,3pc, Schanghai minus 0,8pc, Seoul minus 1,4pc (anbahnender Handelsstreit mit Japan?), Singapur minus 0,4pc, Sydney plus 0,4pc. Dollar 0.9853, Euro 1.1124, CNY 6.8856, Gold 1426, Silber 15.33, Erdöl 62.52.

Bitcoin - 11463 (11464/10677), grosse Schwankungen im Fernen Osten.

Vorbörse – Konsolidierung des SMI 10 000 schreitet voll voran, vorbörslich Stimmung ok: Nestlé plus 0,6pc, Ascom plus 1,1pc, ABB minus 0,2 YPSN minus 0,3pc – restliche Titel gut gehalten. Etwas Zurückhaltung wegen morgigem Feiertag in den USA. Nicht wenige Trader machen «Brücke», ein langes Wochenende.

Tendenz - DAX plus 13 Punkte, CAC plus 7 Punkte. SMI vorbörslich plus 11 Punkte. DJ Futures minus 29 Punkte.