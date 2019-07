Lebhafte Börsen - Swings auf beide Seiten?

Wall Street – Dow Jones Industrial Averages-Index – am Freitag neues Rekord-Hoch 27.332.03 (plus 243.95 Punkte). S&P erstmals über 3000 geschlossen mit 3013.77. Gemäss Wall Street Profi klarer Anreiz der voraussichtlichen Zinssenkungs-Aktion des FED.

China – geringstes Quartalswachstum (2.Q.) des Bruttosozialprodukts in den letzten 27 Jahren – 1992 -! Aber immer noch ein stolzes Plus von 6,2pc (6,4). Erwartet hatten Analysten plus 6,3pc.

China – Arbeitslosenrate im Juni 5,1pc (Mai 5,0), Detailzahlen sollen erst folgen.

US-Wahlkampf – Trump greift demokratische Konkurrenten mit Immigrationshintergrund direkt an: «Geht zurück in eure Heimat und helft dabei, die total kaputten und von Kriminalität befallenen Orte in Ordnung zu bringen…» Jetzt hat er sich den Titel «Racist» eingehandelt, der ihn im Wahlkampf noch arg beschäftigen wird. Trumps Vorfahren väterlicherseits kamen aus Deutschland, seine Mutter war aus Schottland. Es leben die Immigranten?

LLB – Liechtensteinische Landesbank erwartet klaren Gewinnanstieg im ersten Halbjahr, Konzernergebnis 1.Hj. CHF 61 Millionen Franken (plus 33pc).

VP Bank – positive Entwicklung im 1.Hj, Konzerngewinn ca. 35 Millionen CHF (29,3). Detailzahlen erst am 20. August.

LafargeHolcim -übernimmt rumänischen Betonfertighersteller Somaco – 750 Mitarbeiter, Umsatz 56 Millionen Euro. Sieht gutes Wachstum.

Carlos Gavazzi – Research Partners geht auf 340 (300) kaufen.

Lindt&Sprüngli – Barclays erhöht Kursziel Namen nur leicht auf 68 000 (67 700), ist aber für untergewichten, gewichtige Konkurrenz in China und USA, die Gangart wird härter.

Barry Callebaut – Goldman Sachs 2250 (2200) kaufen.

Adecco – Jefferies geht massiv auf 43 (55) zurück und setzt auf unterdurchschnittlich (halten).

Bitcoin – 10124 (10781/9850).

Ferner Osten – alle offenen Märkte zuerst wegen China-Zahlen im Minus, dann teilweise Erholung. Tokio Feiertag, geschlossen, Hongkong minus 0,2pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul flat, Singapur plus 0,2pc, Sydney minus 0,5pc, Dollar 0.9846, Euro 1.1098, CNY 6.8742, Gold 1413, Silber 15.22, Erdöl 66.53.

Vorbörse – gehalten (Händler: «mehr auch nicht»), UBS minus 0,3pc, Adecco minus 0,9pc, Gam plus 0,2pc, andere Titel gut gehalten gestellt, aber wie immer volatil.

Tendenz – Footsie plus 5 Punkte, DAX plus 31 Punkte, CAC plus 21 Punkte, SMI plus 18 Punkte, DJ Futures plus 27 Punkte.