Märkte drücken nach oben - US Unruhen werden derzeit ignoriert!

China – will Hainan zum neuen Hongkong ausbauen. Masterplan veröffentlich («unseating HK as China’s global premier free trade export and transportation hub»).

USA – Proteste gehen in vielen Städten weiter. Bisher sehr friedlich.

Seco – BIP 1.Q: Coronavirus lässt Wirtschaft schrumpfen, das BIP ging um beachtliche 2,6pc (plus 0,3pc) runter.

Wall Street – leichte Verbesserung der Konsumentenstimmung hilft. Unruhen weiter als «Unruheherd».

Burckhardt Compression – UBS 190 neutral, ZKB bleibt bei marktgewichten, Kepler Cheuvreux bleibt bei 250 halten, Baader-Helvea 285 zukaufen.

Novartis – ZKB bleibt bei übergewichten.

Roche GS – ZKB übergewichten!

Vifor Pharma – Barclays 155 (170) marktgewichten, Gewinnschätzungen werden um 12pc zurückgenommen.

Ypsomed – Credit Suisse 125 (115) unterdurchschnittlich.

Credit Suisse – RBC Capital Markets geht auf 10 (9) marktgewichten.

Tecan – UBS 375 (306) kaufen!

Swatch – Kepler Cheuvreux 200 (250) halten (kaufen)!

Sulzer – beteiligt sich mit 25 Prozent an Tamturbo!

Autoneum – rechnet fürs 1.Hj. «mit einem Konzernverlust im höheren zweistelligen Millionenbereich»! Produktion läuft wieder an!

Schindler – bringt eine neue modulare Aufzugsgeneration auf den Markt. «Touchless Technology».

Bitcoin – 9506 (9539/9398), relativ ruhig.

Ferner Osten - Tokio plus 1,2pc, Hongkong plus 1,0pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 4,0pc, Singapur plus 1,8pc, Sydney plus 1,8pc, Thailand heute Feiertag/geschlossen, Dollar 0.9616, Euro 1.0772, CNY 7.1146, Gold 1723, Silber 17.80, Erdöl 40.23! OPEC, Saudi Arabia und Russland in Gesprächen, Förderung weiter zu reduzieren!

Vorbörse – freundlich/gut gestimmt: ABB plus 1,4pc, UBS und Adecco plus 1,1pc, Dufry plus 2,4pc, AMS plus 1,9pc, Vifor plus 0,4pc, Novartis plus 0,3pc, Autoneum minus 3,7pc! restliche Titel freundlich/fester – aber weiter hoch volatil.

Tendenz - Footsie plus 66 Punkte, DAX plus 175 Punkte, CAC plus 64 Punkte. SMI vorbörslich plus 111 Punkte, Dow Jones Futures plus 149 Punkte.