Mangelnde Risikofreude - zu viele Fragezeichen übers Wochenende?

Wall Street – immer mehr kommt die Meinung auf, dass am G-20-Treffen kein China/USA zu Faden geschlagen wird. «Zu sehr sind die Meinungen der Verhandlungsdelegationen hinter den Kulissen auseinander.» Präsident Xi weiss, dass Trump an zu vielen Fronten kämpft und wird das geschickt ausnützen. Der Verdacht besteht, dass man nach einem Treffen beschliesst, weiter zu verhandeln… «Es gibt mehr als nur einen Gordischen Knoten zu durchschlagen» ist die klare Meinung von Beobachtern. Angst vor einem Market-Selloff nächste Woche schimmert hervor.

FED/EZB - Annahmen verstärken sich, dass Leitzinsen in Europa und den USA schon im Juli in Bewegung geraten könnten. Seufzt ein Wall Streeter:

«Wenn nur nicht der China-Konflikt wäre…»

Iran/USA – Trump droht Iran mit «Auslöschung» (Obliteration). Teheran hält mit, beschuldigt Trump und bezeichnet dessen Aeusserungen als «geisteskrank.» Da prallt Stahl auf Stahl, keiner ist dem Anderen eine Antwort schuldig. Aber die globale Verunsicherung geht weiter. Immer ein verlässliches Indiz: «Die Versicherungsprämien für Fahrten durch die Strasse von Hormus sind in den letzten zwei Tagen explodiert! Oelpreise ziehen nach.

Deutschland – Konsumenten Vertrauensindex Juli 9.8 (erwartet wurden 10,0), Juni-Stand 10.1!

Valora – fürs laufende Jahr werden Prognosen nach unten angepasst. Grund: als Folge der neuen SBB-Verträge werden Ergebnisziele 2019 korrigiert.

Nestlé – CFRA senkt auf 90 (100) halten.

Flughafen Zürich – Berenberg senkt auf 151 verkaufen. «Dividendenkürzung ist zusehends wahrscheinlich.»

Bitcoin – 12697 (12994/11600)! Grosse Umsätze im Fernen Osten.

Ferner Osten - Tokio minus 0,2pc, Hongkong plus 0,3pc, Schanghai minus 0,3pc, Seoul plus 0,2pc, Singapur minus 0,2pc, Sydney minus 0,4pc. Dollar 0.9766, Euro 1.1092, CNY 6.8819, Gold 1408, Silber 15.23, Erdöl 66.20!

Vorbörse – verunsichert, nachgebend: AMS plus 1,4pc, VAC plus 1,2pc, IFCN plus 0,4pc, Temenos plus 0,3pc, UBX plus 0,2pc – alle anderen Titel leichter angesagt, Volatilität wird erneut vorherrschen.

Tendenz - Footsie minus 20 Punkte, DAX minus 34 Punkte, CAC minus 15 Punkte. SMI vorbörslich minus 31 Punkte, DJ Futures minus 2 Punkte.