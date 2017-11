Marschhalt - Konsolidierung - Fragezeichen Politik

Wall Street- CH-Aktien: Gehalten Adecco, stabil ABB, Lonza, leicht nachgebend UBS, Roche, Novartis, Nestlé, Swatch, Logitech, Geberit, Swiss Re, schwächelnd Richemont, Givaudan, schwach Credit Suisse, Zurich, unter Druck Bär.

FED - Yellen-Nachfolger Jerome Powell erstmals: Weiteres geplanter Zinserhöhungspfad und Finanzsystem sehr viel stabiler als früher. Heute muss er dem Kongressausschuss Red und Antwort stehen.

Bitcoin - Vor 10 000!

CH-Aktien - Morgan Stanley: Schweizer Aktienmarkt im 2018 übergewichten.

Uhrenmalaise - Fortis Uhren Grenchen geht in Nachlass-Stundung.

Dottikon ES - 1.Hj 2017/2018 (per 30.9.): Mehr Umsatz, aber tiefere Margen! Gewinn CHF 9,6 Millionen Franken (9.5 Millionen). Ebit war aber um 0,3 Millionen Franken rückläufig auf 20,1 Millionen. Fürs ganze Jahr weitere Umsatzzunahme und besserer Reingewinn angesagt. Produkte-Pipeline wird laufend ausgebaut.

BB - Heute Bioday in Zürich.

Sika - Weiter auf Akquisitionstour. Übernimmt die deutsche Faist Chem Tec Group in Worms. Jahresumsatz CHF 190 Millionen, weltweit 840 Mitarbeitende. Starker Anbieter von Akustiksystemen für die Autoindustrie.

Bär - Goldman Sachs wiederholt Kaufempfehlung Kursziel 64.50. Rücktritt Collardi sorg nur kurzfristig für Ungewissheit. JP Morgan ist für übergewichten bis 60, Morgan Stanley marktgewichten 65.

Panalpina - HSBC senkt auf Abbauen (halten), Kursziel aber bei 123 (120).

Ferner Osten - Tokio unverändert, Hongkong minus 0,5pc, Schanghai plus 0,4pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,1pc, Sydney minus 0,1pc. Dollar 0.9813, Euro 1.1685, CNY 6.6028, Gold 1295, Silber 17.04, Erdöl 63.60.

Optionen/Vorbörse - Zurückhaltend, alles abwartend, einzig Sika vorbörslich etwas gesucht. Händler sehen aber "ordentlichen" Tagesverlauf. Deutschland als Impulsgeber?

Tendenz - Footsie minus 22 Punkte, DAX plus 22 Punkte, CAC minus 26 Punkte. SMI vorbörslich minus 24 Punkte.