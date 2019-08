Nervosität allerorten – grosse Umsätze in Silber!

Wall Street – hat die 200-Tage-Support-Linie gehalten. Wird von den Börsianern stark beachtet. Aber auch die Lage am Obli-Markt, wo die Inverse Kurve erneut «Probleme» signalisiert.

Brexit – Queen akzeptiert PM Johnsons Antrag auf Suspendierung des Parlaments: Die britischen Wirtschaftsvertreter laufen Amok: «Das kommt aktiven Bemühungen um eine Rezession gleich.» Sie wittern schmutzige Tricks (dirty tricks) und den Versuch, mögliche Opposition gegen einen No-Deal-Brexit zu verhindern. Wird auch die europäischen Börsen beeinflussen, weil jetzt noch mehr Aktivitäten nach Europa fliessen werden.

SwissMem – Aufträge im 1.Hj. massiv eingebrochen. Grosse Sorgen…

UBS – wird schon der potenzielle Nachfolger von CEO Ermotti in der Bank etabliert? CS-ex-Spitzenbanker Iqbal Khan mit pakistanischen Wurzeln (hat einen Schweizer Pass) wird die Sparte Vermögensverwaltung übernehmen! Und zwar zusammen mit Tom Naratil als Co-Chef.

HIAG – 1.Hj; Folgekosten aus Konkurs der Rohner AG. belastet Semesterergebnis mit 45 Millionen Franken. Der Halbjahresbericht wird am 2. September veröffentlicht! Klare Gewinnwarnung?!

Helvetia – 1.Hj: ansprechende Zahlen, deutlich mehr verdient. Reingewinn plus 29 Prozent. «wir haben starke Anlageresultate erzielt».

Mobilezone – übernimmt mobilit AG und IT Business Services GmbH. Verstärkung im B2B (business to business). Kleinere Transaktion, 14 Angestellte, 3 Millionen Gross profits.

Intershop – 1.Hj. Gewinn plus 28pc auf CHF 41,9 Millionen. Mit dem Rückkauf von 5pc eigener Aktien für CHF 51.5 Millionen und anschliessender Kapitalherabsetzung wurde die Eigenkapitalausstattung verbessert. Eigenkapital per 30.6. CHF 337.75 pro Aktie, eine Eigenkapitalquote von 48,6pc. Zuversicht fürs ganze Jahr: «Intershop erwartet erneut einen erfreulichen operativen Jahresabschluss, der die Beibehaltung der attraktiven Dividendenpolitik ermöglichen sollte…»

Investis – deutlich erhöhte NAV (Net Asset Value) CHF 52.47, ein Plus von 14,3pc. Positiver Steuer-Sondereffekt von 61 Millionen stärkt Konzerngewinn und Eigenkapital. Wird ihr Immobilienportefeuille weiterhin auf die Genfersee-Region beschränken. Zuversicht fürs ganze Jahr.

Bossard – Research Partners senkt auf 135 (140) halten. Schätzungen aus Währungsgründen gekürzt.

Rieter – Credit Suisse senkt auf 145 (155).

EFG International – UBS passt auf CHF 6.00 (6.40) an, erhöht aber auf neutral (verkaufen).

Lonza – Jefferies geht auf 395 (375) kaufen.

Bitcoin – 9645 (10071/9519).

Ferner Osten - Tokio minus 0,1pc, Hongkong minus 0,4pc, Schanghai minus 0,1pc, Seoul minus 0,5pc, Singapur plus 0,2pc, Sydney plus 0,1pc, Dollar 0.9810, Euro 1.0866, CNY 7.1648, Gold 1547, Silber 18.57! (Singapur meldet grössere Käufe aus Indien), Erdöl 60.21.

Vorbörse – SMI leichter, aber UBS plus 0,5pc, Temenos plus 0,4pc, Helvetia plus 0,1pc. restliche Titel meist verhalten, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie minus 24 Punkte, DAX minus 17 Punkte, CAC minus 8 Punkte. SMI vorbörslich minus 10 Punkte, Dow Jones Futures minus 51 Punkte.