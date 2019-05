Nervosität und Verunsicherung an allen Fronten!

NATO-CH- Die Schweiz wird Mitglied von NATO’s «Cyber Defence Centre» in Tallinn/Estland.

Wall Street – weiter grosse Unruhe, Handelszwist China/USA tritt wieder in den Vordergrund. Versteifung der beiden Standpunkte bringt starke Verunsicherung.

FED – die Protokolle (FED Minutes) zeigen «keine Zinsänderungen für einige Zeit, auch wenn die Wirtschaft besser kommt («No rate moves for ‘some time’ even if the economy improves).

Trump/Deutsche Bank – Richter Edgardo Ramus in Newyork verfügt, dass die deutsche Bank «alle Trump-Dokumente an die Regierungs-Untersuchungs-Kommission ausliefert! Einsprachen des Trump-Clans abgelehnt.

Brexit – Uneinigkeit und Chaos in London. Pfund erneut schwächer. «The Times» sagt morgigen Rücktritt von May voraus!

Huawei – «Wir könn(t)en noch dieses Jahr unser eigenes Op-System herausbringen, falls wir von Google oder Microsoft abgehängt werden sollten.» Klare Kampfansage!

Indien – Wahlen zeigen in ersten Auswertungen Mehrheitsgewinn für Narendra Modi und seine Partei.

Ypsomed – 2018/2019: Gewinn pro Aktie CHF 4.77 (4.14), Dividende CHF 0.55 (VJ 1.40).

Swiss Economic Form 2019 – heute 1. Tag!

Stadler Rail – UBS beginnt Abdeckung mit Kursziel 50 kaufen, Credit Suisse startet mit neutral und Kursziel 45: «gut gefüllte Auftragsbücher, interessanter Investment-Case, aber Aktie bereits stolz bewertet.»

Richemont – RBC Capital Markets erhöht Kursziel leicht auf 85 (83) überdurchschnittlich.

Bitcoin – 7579 – (8170/7525).

Ferner Osten –Tokio minus 0,8pc (PMI Manufacturing 49.6 (50.2) , Hongkong minus 1,3pc, Schanghai minus 1,0pc, Seoul minus 0,2pc, Sydney minus 0,2pc, Singapur minus 0,7pc, Dollar 1.0084, Euro 1.1243, CNY 6.9137, Gold 1273, Silber 14.43, Erdöl 70.48.

Vorbörse – klar leichter: im Vordergrund Nestlé minus 0,15pc, Novartis minus 0,2pc, UBS minus 0,3pc, AMS minus 3,2pc, alle restlichen Titel leichter angesagt mit volatilem Tagestrend.

Tendenz – Footsie minus 39 Punkte, DAX minus 76 Punkte, CAC minus 6 Punkte, SMI minus 18 Punkte, Dow Jones Futures minus 106 Punkte.