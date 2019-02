Neuer Shutdown verhindert - Börsen atmen auf!

Wall Street – Einigung im Shutdown! Aussagen der Verhandlungspartner Demokraten/Republikaner sprechen klar davon, dass der zum Wochenende erneut drohende Shutdown «vermieden» werde. Ein Kompromiss sei erreicht, Details sollen laufend folgen. «Trump auf Vorwahl-Tour in El Paso/Texas: «Wir bauen die Mauer auf jeden Fall!» - Futures sind an den meisten Börsen heute früh fester. Offen bleiben China-USA-Verhandlungen, hier warten alle auf einen «Durchbruch».

Wall Street II – Morgan Stanley mit harter Aussage: «Die Gewinn-Rezession ist da».

Vontobel - 2018: Das Fondsgeschäft brachte die Gewinne! Asset Management stärkste Ertragssäule. Dividende unverändert zeigt den begrenzten Optimismus fürs laufende Jahr! Analystenerwartungen zwar erfüllt, aber «Herausforderndes Umfeld für 2019 erwartet» (O-Ton Vontobel) bremst Händler-Enthusiasmus. Vorbörslich Abgaben in Vontobel-Aktien!

Swisscom – Deutsche Bank 400 (420) verkaufen.

Leonteq – Credit Suisse 48 (49) neutral.

DKSH – Baader Helvea 60 (65) verkaufen, Vontobel 76 (88) kaufen.

Dätwyler – Baader Helvea 200 (220) kaufen.

Comet – UBS bestätigt 88 neutral, Baader-Helvea bleibt bei 95 halten, ZKB bleibt bei marktgewichten.

Zurich - SG Securities geht auf 300 (285) halten.

Schweiter – UBS senkt Kursziel auf 980 (1080) und gibt sich neutral.

Credit Suisse – Goldman Sachs nimmt Kursziel auf 18.40 (19.20) zurück, ist hier aber für kaufen.

Bitcoin – 3676 (4249/3548).

Ferner Osten –Tokio plus 2,6pc!! Hongkong plus 0,1pc, Shanghai plus 0,7pc, Singapur plus 0,6pc, Seoul plus 0,3pc, Sydney plus 0,3pc, Dollar 1.0042, Euro 1.1332, CNY 6.7753, Gold 1312, Silber 15.79, Erdöl 61.83.

Vorbörse – freundlicher Grundton, aber kein Boom. Vorbörslich plus ,2pc, im Plus UBS, ABB, Adecco, Credit Suisse und Givaudan, Vontobel minus 2pc, restliche Titel gut gehalten, aber Volatilität ist klar da.

Tendenz – Footsie plus 16 Punkte, DAX plus 77 Punkte, CAC plus 29 Punkte, SMI plus 27 Punkte. Dow Jones Futures plus 130 Punkte !!