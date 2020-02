New Hampshire-Wahlen heute - AMS mit Rekordgewinn - Trump droht EU!

Wuhan-Virus – maskentragender China-Präsident Xi: «Seid bereit für eine lange und grimmige Viren-Schlacht» (Prepare for Long and Grim Virus Battle). Jetzt über 42 000 Ansteckungen und bereits 1018 Tote!

US-Wahlen – heute grosse Schlacht in New Hampshire. Gilt das seit Jahrzehnten geltende Sprichwort weiter: «Iowa picks Corn – New Hampshire picks Presidents»? Gefahr, dass die demokratischen Kandidaten sich zerfleischen.

EU – Trumps neuestes Ziel: «will mit Nachdruck Handelsgespräche mit der EU vorantreiben». Stuss ist angesagt: «die Zeit ist gekommen, sehr ernsthaft mit den Europäern zu reden» und der Tenor ist vorgegeben: «Europa hat uns sehr schlecht behandelt…»

AMS – 2019: Rekord-Ergebnis: Umsatz plus 32pc.

Novartis – erhält von FDA beschleunigte Zulassung für «Capmatinib» (Krebsmittel).

2019-Ausweise – morgen SG KB und Vontobel.

Wall Street – S&P erneut auf Rekordhöhe mit 3.352.09.

ABB – Kepler Cheuvreux 28.50 (27) kaufen.

Comet – ZKB bleibt bei marktgewichten, UBS bei 128 neutral, Vontobel bei 147 kaufen.

DKSH – Baader-Helvea bleibt bei 48 abbauen, Credit Suisse bei 50 unterdurchschnittlich, ZKB bei marktgewichten, Vontobel bei 55 halten, Julius Bär bei 57 halten und Kepler Cheuvreux 63 kaufen!

Also -schliesst mit Mondia strategische Partnerschaft für Cloud Gaming Services.

SNB – Sichtguthaben per 7.2. um 0,9 Milliarden gestiegen auf CHF 589,6 Milliarden Franken.

Ems Chemie – Julius Bär 650 (620) halten.

ABB – Kepler Cheuvreux 28.50 (27) kaufen.

Comet – ZKB bleibt bei marktgewichten, UBS bei 128 neutral, Vontobel bleibt bei 147 kaufen.

DKSH – Vontobel 58 (55) halten, Bär 57 halten, Kepler Cheuvreux 63 kaufen.

Indorsia – Deutsche Bank erhöht auf CHF 35 (31) kaufen! Credit Suisse 29 neutral.

Comet – Vontobel 159 (147) kaufen.

Straumann – JP Morgan passt auf 869 (779) an, gibt sich neutral, nimmt Schätzungen um 5pc zurück.

Bitcoin – 9750 (9868/9708).

Ferner Osten - Tokio Feiertag (Gedenktag Reichsgründung), geschlossen, Hongkong plus 1,7pc, Schanghai plus 0,6pc, Seoul plus 1,1pc, Singapur plus 0,5pc, Sydney minus 0,2pc, Dollar 0.9783, Euro 1.0676, CNY 6.9779, Gold 1569, Silber 17.79, Erdöl 53.89.

Vorbörse – freundlich, teilweise fester: Novartis plus 0,9pc, Adecco plus 0,8pc, ABB, Credit Suisse und UBS plus 0,5pc, AMS plus 6,2pc! Aryn plus 0,8pc, Kudelski plus 0,6pc, Comet plus 1,2pcrestliche Titel freundlich, bei anhaltender Volatilität.

Tendenz - Footsie plus 36 Punkte, DAX plus 106 Punkte, CAC plus 42 Punkte. SMI vorbörslich plus 70 Punkte, Dow Jones Futures plus 61 Punkte.