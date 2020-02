New York geschlossen - Europa versucht Konsolidierung - Tagesnews/-launen werden dominieren!

Virus – 1770 Tote und 70000+ Angesteckte weltweit. 160 Millionen Chinesen sollten in dieser Woche zurück an ihre Arbeitsplätze gehen. Grosse Logistik-Probleme, viele Städte «geschlossen», Arbeiter müssen zuerst in Quarantäne – chinesische Produktion läuft mühsam an, obwohl Peking auf «Start» drängt.

China – Zentralbank senkt Zinsen für einjährige Kredite, um Wirtschaft «anzutreiben». Banken werden aufgefordert (angewiesen?) den Produktionsstart «tatkräftig» zu unterstützen!

Peking Autoshow – (vorgesehen Ende April) wird bis auf weiteres verschoben.

Wall Street – Börsen US heute geschlossen (George Washington Day), entsprechend fehlen die Vorgaben für die europäischen Börsen.

Credit Suisse – Thiam-Abschlussbonus wird diskutiert. VR will Bonus-Berechnung von Thiam so nicht akzeptieren. Kompensations-Komitee der Credit Suisse gefordert, rasche Entscheidungen erwartet und von den Finanzmärkten gefordert.

Nestlé – CFRA 97 (86) halten

Zurich – CFRA 450 (390) kaufen

Credit Suisse – Morgan Stanley 15 (14) marktgewichten

Schindler PS – Morgan Stanley bleibt bei 197 untergewichten, RBC bleibt bei 240 sektorgewichten, Citi Group bei 241, Kepler Cheuvreux 245 halten, UBS 248 neutral, Goldman Sachs bei 25 neutral.

Clariant – Credit Suisse 24.50 (24) überdurchschnittlich.

Novartis - Citigroup 103 neutral (kaufen).

Bitcoin – 9762 (10053/9613).

Tokio – starker Rückgang der japanischen Wirtschaftsleistung (BIP) bringt Druck auf Tokio-Börse. Stärkster Rückgang seit 2014!

Ferner Osten - Tokio minus 0,7pc, Hongkong plus 0,5pc, Schanghai plus 2,2pc, Seoul minus 0,4pc, Singapur minus 2,0pc, Sydney minus 0,1pc, Dollar 0.9818, Euro 1.0643, CNY 6.9816, Gold 1582, Silber 17.89, Erdöl 57.33.

Vorbörse – SMI gut gehalten, Roche plus 0,9pc, UBS, Credit Suisse, Adecco und ABB plus 0,3pc, Novartis leichter 0,7pc, Kudelski plus 0,4pc, restliche Titel gut gehalten bei andauernder Volatilität.

Tendenz - Footsie plus 20 Punkte, DAX plus 47 Punkte, CAC plus 16 Punkte. SMI vorbörslich plus 17 Punkte, Dow Jones Futures plus 53 Punkte.