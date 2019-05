Oh wei, oh wei, it's Huawei!

Wall Street – nachdem Trump im Iran vorerst aufgelaufen ist, wendet er sich wieder seinem «Liebling» Mexiko zu. Er beschuldigt die Mexikaner, nichts gegen die Immigrantenströme zu tun, die es weiterhin nach den USA drängt. Trump: «I am very disappointed that Mexico is doing virtually nothing to stop illegal immigrants…» Für Trump ein dankbares Wahlthema, dem die Mexikaner vorerst nichts beizufügen haben.

Wall Street II – nach dem Zurückkrebsen von Trump in der Huawei-Frage erholen sich die Märkte, allen voran die Tech- und Chips-Aktien.

Brexit – Premierministerin Theresa May ist über ihren eigenen Schatten gesprungen. Nun will sie das Parlament darüber abstimmen lassen, ob es ein Referendum über den Brexit-Deal geben soll. Das ist Teil ihres neuen Brexit-Pakets. Das wird Stimmung im Parlament geben. Neue, bewegte Brexit-Tage stehen Grossbritannien aber auch dem Westen bevor. Die Stimmen mehren sich, die einen sofortigen Rücktritt von May fordern.

UBS in Italien – die UBS soll kurz davor sein, die Steuerfrage mit Italien gegen Zahlung von 110 Millionen Dollar aus der Welt zu schaffen.

Züblin – 2018/2019: Gewinn CHF 1.87 pro Aktie. Entspricht einem Gewinn von CHF 6,2 Millionen, gegenüber einem Vorjahresverlust von CHF 29,9 Millionen. Dank der guten Finanzlage soll eine Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus den Kapitaleinlagereserven erfolgen. Vorsichtiger Zukunftsoptimismus!

LEM – 2018/2019: Gewinn 52,4 Millionen, Dividende wird auf 42 (40) erhöht, Aussicht: «solid and strong».

Novartis – heute und morgen Investorenveranstaltung in Boston.

Bitcoin – 7959 (8466/7839).

LafargeHolcim – Berenberg Bank erhöht auf 57 (52) mit Halteempfehlung. Zitiert starke Quartalszahlen.

Sonova – Credit Suisse erhöht Kursziel auf 240 (225) überdurchschnittlich, Deutsche Bank geht gar auf 280 (255) mit klarer Kaufempfehlung.

Temenos – Deutsche Bank 190 (175) kaufen! Gegenläufig Jefferies 120 (115) unterdurchschnittlich!

AMS – J.P. Morgan passt Kursziel auf 35 (31) an, gibt sich aber neutral.

Japan – Exporte zum fünften Male in Folge rückläufig. Klarer Einfluss von Handelsstreitigkeiten, die alle Japan direkt oder indirekt treffen. Einzig Werkzeugmaschinenaufträge leicht zunehmend.

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong plus 0,1pc, Schanghai minus 0,6pc, Seoul plus 0,3pc, Singapur plus 0,3pc, Sydney plus 0,2pc.,Dollar 1.0116, Euro 1.1283, CNY 6.9089, Gold 1274, Silber 14.45, Erdöl 71.73.

Vorbörse – abwartend, verhältnismässig ruhig, bisher keine Sonderbewegungen.

Tendenz - Footsie plus 18 Punkte, DAX minus 9 Punkte, CAC plus 35 Punkte. SMI vorbörslich plus 2 Punkte, Dow Jones Futures minus 29 Punkte.