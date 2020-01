Politische News schaffen Tageslaunen - Verwirrung an vielen Fronten!

Wall Street – Börsen hochnervös – Trump droht dem Iran, hart zurückzuschlagen, falls die was unternehmen gegen Amerika oder amerikanische Basen oder andere Ziele. Die Iraner halten Gegenrecht und lassen alle Atomabmachungen fallen – «wir bauen jetzt weiter».

Iran – präzisiert: «alle Angriffe werden nur gegen amerikanische Installationen sein. Angriffe gegen Kulturelle Heiligtümer wären klare Kriegsverbrechen». Irak-Aussenminister: «Aussenminister Mike Pompeo ist ein arroganter Clown…»

Amerikaner im Nahen Osten: Trump im Wahlkampf versprach wiederholte Male: «Ich hole alle Boys (gemeint sind alle amerikanischen Soldaten in der Region) heim (»I will bring back home all our boys».) Und jetzt sendet er erneut weitere tausende von amerikanischen Soldaten in die Region «als Verstärkung». Und das schon zum zweiten Mal..!

Irak – Parlament verlangt den umgehenden Abzug aller amerikanischer Truppen!

Impeachment – US Senat tritt nach den Feiertagen zusammen – Positionskämpfe setzen ein.

China – Einkäufer-Index (Caixin China Services Purchasing Managers Index) im Dezember zurück auf 52,5 (November 53,5).

Frankreich – Finanzminister Bruno Le Maire erwartet dieses Jahr Wirtschaftswachstum von1,3pc!

Credit Suisse – ZKB bleibt bei übergewichten. Aktienrückkauf beflügelt.

Sunrise – Vontobel bestätigt kaufen 85, Dividenden-Rendite sollte stützen und Ungewissheit ist eliminiert.

Ams – hat 2019 Wandelanleihen für 81,5 Millionen Dollar zurückgekauft.

Schmolz + Bickenbach – Liwet verzichtet auf a.o.GV. liegt eine Einigung mit Haefner in der Luft?

Novartis – bekam 75pc der ausstehenden Aktien der «The Medicines Company» angedient. Erklärt Übernahme für erfolgreich. Novartis hat gleichzeitig die US-Preise für 30 Medikamente zwischen 5,5 bis 7pc erhöht!

CH-Konjunktur – Industrie-Einkaufsmanager-Index stieg im Dezember um 1,4 Punkte auf 50,2 Punkte!

Stadler Rail – liefert 24 Strassenbahnen der nächsten Fahrzeuggeneration an die HEAG mobilo Darmstadt für 62 Millionen Euro.

Ams – Vontobel weiter für kaufen 70, ZKB ist für übergewichten.

Sonova – JP Morgan 236 (192) übergewichten.

Roche – JP Morgan 375 (335), Morgan Stanley 336 (322) untergewichten (übergewichten).

Clariant – Deutsche Bank 20.50 (19.50) halten.

Swiss Re – Deutsche Bank 100 (104) halten.

Bitcoin – 7510 (7582/7345).

Ferner Osten - Tokio minus 1,9pc, Hongkong minus 0,9pc, Schanghai plus 0,3pc, Seoul minus 0,9pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney minus 0,3pc, Dollar 0.9716, Euro 1.0850, CNY 6.9775, Gold 1575 (höchste Kurse seit 2013), Silber 18.41! Erdöl 70.32 (Zwischenhoch 70.60), grosse Umsätze!

Vorbörse – leichter, nachgebend: Swiss Live, Surveillance minus 0,2pc, ABB, Adecco und Credit Suisse minus 0,4pc, Basilea minus 1,3pc, Sonova plus 0,2pc, Stadler Rail plus 0,4pc, die anderen Titel nachgebend, Volatilität bleibt.

Tendenz - Footsie minus 39 Punkte, DAX minus 100 Punkte, CAC minus 45 Punkte. SMI vorbörslich minus 41 Punkte, Dow Jones Futures minus 124 Punkte.