Politische Verwirrungen an allen Fronten – Börsen entsprechend nervös!

Wall Street – Unsicherheit allerorten – Tageslaune gewinnt an Bedeutung.

Brexit/London – Boris Johnson for Premier !? – NZZ-London/Kommentator Peter Rasonyi fährt schweres Geschütz auf: «…alle wissen, dass Johnson charakterlich untauglich ist für das Amt des Premierministers. Doch die Verzweiflung der Partei war grösser als die Verantwortung für das Land»

Iran/USA – Präsident Trump «I am willing to talk to Iran without preconditions», er will ohne irgendwelche Vorbedingungen mit den Iranern reden. Diese weisen in schnöde ab: «Er soll zuerst Sanktionen lockern und seine kriegerischen Drohungen zurückstecken» lautet deren erste Antwort. Trump: «Jetzt werden wir weitere einschneidende Sanktionen gegen den Iran verfügen.»

Türkei – empfindlicher Schlag für Erdogan: Das Bürgermeisteramt von Istanbul geht an die Opposition. Bisher hiess es immer: «Wer Istanbul (über zehn Millionen Einwohner) kontrolliert beherrscht die Türkei.» Und jetzt? Türkische Lira fester!

Libra – Facebook Kryptowährung stösst auf schweren Widerstand: Bundesbank-Präsident Weidmann warnt klar, zusammen mit Notenbankern in der ganzen Welt. Facebook-Antwort steht noch aus. Werden die Pläne weitergetrieben oder zurückgezogen?

CH-Grossbanken – Credit Suisse und UBS – die US-Töchter bestehen ersten FED-Stresstest!

Bell – verkürzt die Auslandslinien – verkauft das deutsche Wurstgeschäft und will sich dort auf den Verkauf von Rohschinken konzentrieren.

Surveillance – verkauft ihr Petroleum Services-Geschäfts in den USA für 335 Millionen Dollar. SGS hatte die Firma 2004 gekauft. 2018 Jahresumsatz 300 Millionen Dollar.

Roche – Julius Bär geht auf 267 (246) halten.

Comet – UBS bleibt neutral 87, Vontobel 107 (103) kaufen: CEO-Rücktritt bietet Chance für Comet!

Julius Bär – RBC Capital Markets erhöht auf überdurchschnittlich mit Kursziel 57 (50)

Inficon – UBS erhöht auf 6435 (580) kaufen.

Belimo – Berenberg geht auf 6500 (5650) kaufen, Gewinnschätzungen werden erhöht.

Bitcoin – 10743 (11165/10526).

Ferner Osten - Tokio plus 0,1pc, Hongkong flat, Schanghai minus 0,1pc, Seoul plus 0,1pc, Singapur minus 0,4pc, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9772, Euro 1.1122, CNY 6.8702, Gold 1405, Silber 15.38, Erdöl 65.63.

Vorbörse – SMI gehalten bis etwas leichter: Surveillance plus 0,4pc, Zurich minus 0,6pc, UBS minus 0,5pc, Credit Suisse und Baer plus 1,4pc, IFCN plus 0,9pc, übrige Titel etwas leichter gestellt, mit weiterhin hoher Volatilität zum Wochenstart.

Tendenz - Footsie plus 9 Punkte, DAX plus 2 Punkte (Gewinnwarnung Daimler, ruft 60 000 Autos zurück in die Garage) , CAC plus 4 Punkte. SMI vorbörslich plus 4 Punkte, DJ Futures plus 73 Punkte.