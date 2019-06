Poltische Pfingsten - G-20 in Japan

Wall Street – gut gelaunt, mehrere Gerüchte aus dem Weissen Haus, Strafzölle gegen Mexiko könnten verschoben werden. Es sind nicht wenige Republikaner, die stark gegen diese Massnahmen sind. Der Widerstand versteift sich klar. VP Pence trotzig: «Die Tarife stehen, sollen am Montag in Kraft treten». Bisher kein Tweet des Präsidenten…

Mexiko II – Verhandlungen sollen heute weiter gehen. Mexiko offeriert Verlegung (als Zückerchen) von 5000 Soldaten an die Grenze zu Guatemala, um dort schon den Immigranten-Strom zu stoppen.

Mexiko III – Trump müsste heute den Erlass unterschreiben, damit die Tarife – wie angedroht – am Montag in Kraft treten würden. Alles noch offen, heute früh Gerüchte, die ganze Operation könnte um 30 Tage verschoben werden. Grosse Verwirrung allerorten…

G-20 – Treffen der Finanzminister über Pfingsten in Japan. Treffen Xi und Trump immer noch fraglich. Pokern bis im letzten Moment!

EZB -Draghi will die Leitzinsen in der Eurozone bis Mitte nächsten Jahres (!) unangetastet lassen. Geldschleusen bleiben offen: «Wir werden den Banken mit grosszügigen Darlehen unter die Arme greifen…»

Ford schliesst Motorenwerk in Wales. Böser Schlag für die Brexit-Gegner!

Seco – Arbeitsmarktdaten Mai: Arbeitslosigkeit leicht rückläufig auf 2,3pc (2,4).

UBS – Fitch bestätigt Rating «A+».

Bitcoin – 7909 (8277/7708).

Ferner Osten - Tokio plus 0,5pc, Hongkong geschlossen, Feiertag,, Schanghai geschlossen, Feiertag, Seoul plus 1,2pc, Singapur plus 0,4pc, Sydney plus 1,0pc. Dollar 0.9926, Euro 1.1181, CNY 6.9094, Gold 1332, Silber 14.89, Erdöl 62.43.

Vorbörse – vor dem langen Wochenende sind die Trader zurückhaltend aber nicht unfreundlich.

Tendenz - Footsie plus 20 Punkte, DAX plus 66 Punkte, CAC plus 15 Punkte. SMI vorbörslich plus 21 Punkte. Dow Jones Futures plus 40 Punkte.