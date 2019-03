Rezessionsbedenken schwinden - bringen 1.Q-Zahlen Optimismus zurück?

Brexit – Theresa May wird schrittweise entmachtet. Entscheidungen werden über das Wochenende fallen. Drei Staatssekretäre zurückgetreten!

Wall Street – Stimmung hat etwas gekehrt, Rezessionsängste in Hintergrund gedrängt. Aber politische Unsicherheiten stören Uptrend. Volatilität an allen Enden.

China/USA – Handelsbeauftragter Robert Lighthizer und Finanzchef Steve Mnuchin unterwegs nach Peking. Morgen Beginn weiterer Verhandlungen. Präsident Trump «zuversichtlich», dass ein Deal in Kürze abgeschlossen werden könne.

China – Peking suspendiert Flugtüchtigkeits-Bewilligung für Boeings 737 Max. Schwerer Schlag gegen Boeing (und Amerika), gut für Airbus. USA vermuten politischen Schachzug. Da wird mit harten Bandagen gekämpft!

China II – Industriegewinne Januar/Februar minus 14pc im Jahresvergleich! Tiefste Zahl seit 2011!

KOF – Konjunkturstelle der ETH nimmt Schweizer BIP-Wachstum 2019 auf 1,2pc (1,6) zurück.

Ständerat – Köppel als SVP-Kandidat (gegen Heer) nominiert. Trotzdem nur «beschränkte» Chancen?! Noser und Jositsch gewichtige Gegner!

Novartis – erhält Zulassung für Zelltherapie «Kymriah» in Japan. Independent Research hebt 6 auf 95 marktgewichten. FDA gewährt in den USA Zulassung für «Mayzent» (erstes orales Medikament zur Behandlung sekundärer progressiver MS).

Finanzwerte – Julius Bär senkt weltweite Financials auf neutral (übergewichten).

Barclays – mit einigen Neubewertungen: europäische Banken werden auf marktgewichten zurückgenommen, Immobilien und Baustoffhersteller auf übergewichten hochgestuft, Versorger (Utilities) auf marktgewichten erhöht.

Barry Callebaut – Goldman Sachs erhöht auf kaufen (neutral) 2100 (1550). Erwartet weitere Marktanteilgewinne; «wächst doppelt so schnell wie Konkurrenz.»

Logitech – Goldman Sachs 46 (44) kaufen.

Bitcoin – 3985 – 4620/3901.

Ferner Osten –Tokio minus 0,2pc, Hongkong plus 0,7pc, Schanghai plus 0,7pc, Seoul flach, Sydney plus 0,2pc, Dollar 0.9960, Euro 1.1211, CNY 6.7212! Gold 1316, Silber 15.41, Erdöl 68.16.

Vorbörse – freundliche Grundstimmung: Novartis plus 0,7pc, CSGN, UBS, Aryn und SFZN plus 0,5pc, Ems minus 0,3. Restliche Titel gut gehalten bis freundlich, trotzdem Volatilität zu erwarten.

Tendenz – Footsie plus 17 Punkte, DAX plus 32 Punkte, CAC plus 14 Punkte, SMI plus 30 Punkte, Dow Jones Futures plus 37 Punkte.